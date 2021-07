Újraválasztották Kereskényi Gábort a Szatmárnémeti RMDSZ élére

Csütörtökön, július 8-án a Szatmárnémeti Északi Színházban tartotta küldöttgyűlését a Szatmárnémeti RMDSZ. Az esemény, melyen 200 küldött vett részt, első programpontként pártok meghívott képviselői köszöntötték az egybegyűlteket: a partner NDF, MPP és PNL, valamint az USR-PLUS, a PSD és a politikusai.



, az RMDSZ területi szervezetekért felelős ügyvezető alelnöke felszólalásában elmondta: az mutatja a szervezet jó működését, hogy 2016-ban sikerült megnyerni a polgármesteri és megyei tanácselnöki széket, 2020-ban pedig sikerült megtartani ezeket a fontos tisztségeket. „Hatalmas sikerélmény köt Szatmárnémetihez, hiszen itt voltam a 2016-os győzelemnél. Elmondhatom: kevés helyen van olyan mozgósítás, vagy akár egy aláírásgyűjtő akció, mint itt. Sok városi szervezet példát vehetne a szatmáriakról!megyei tanácselnök is úgy gondolta: a sikeres városi szervezet húzza magával a választásokon a vidéket is. Nagyok az elvárások most az RMDSZ irányába, nem csak helyi, megyei hanem országos szinten is – ennek fényében kell dolgozni., a Szatmárnémeti RMDSZ elnöke az elmúlt évek munkájáról, megvalósításokról beszélt, felvázolva a jövőbeli terveket is.„Sok feladat vár még ránk, mi pedig nem hátrálunk meg. Úgy érzem, a városi szervezetnek újjá kell születnie, vonzóvá kell tennünk minden generáció számára. Ki kell harcolnunk továbbá, hogy a szervezetünk az általa elért eredmények alapján foglalja el helyét az országos RMDSZ-ben. Ellensúlyoznunk kell a Székelyföld-központúságot a Szövetségen belül. Sok megkeresés érkezett felénk a Barátság Nyugdíjas Klub részéről, miszerint egy új székhelyre lenne szükségük. Tenni fogunk ennek érdekében is” – mondta Kereskényi Gábor.városi tanácsi frakcióvezető az elmúlt évek eredményeiről beszélt, melyben fontos szerepe volt a helyi tanácsosoknak is, elsősorban erősítve a vezetés munkáját.városmenedzser szerint úgy dolgoztak, hogy mindenki számára érezhető legyen a javulás. Az elvégzett munka eredményét mutatja az is, hogy az etnikai arányokhoz képest jóval több szavazatot kapott az RMDSZ. A csapat pedig ma már nem csak négyéves tervben gondolkodik, hanem 8 vagy akár 12 éves tervek is vannak, amivel biztosított a város folyamatos, jó ütemű fejlődése.A parlamenti beszámolóbanszenátor elmondta: a koalíciós partnerekkel keresik a közös irányt, megakadályozva a közösségünket veszélyeztető döntéseket.az erős csapatról beszélt: Szatmárnémetiben és Bukarestben is rátermett emberek dolgoznak a szatmáriakért. Nagy Szabolcs a bukaresti viszonyokat úgy jellemezte, hogy a koalícióban, de politikai elemzők szerint is az RMDSZ a kiegyenlítő súly és a józan ész képviselője, amíg a koalíció többi tagja most is kampányol.A szavazatszámlálás ideje alatt tartott a választott tisztségviselők válaszoltak a küldöttek kérdéseire. Mint kiderült, a polgármesteri hivatal azon dolgozik, hogy több minisztériumi