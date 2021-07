Krónika a Fany-ügyről: fegyelmi eljárás indít a busztársaság, de szerintük csak félreértésről van szó

Fegyelmi kivizsgálást indít dolgozói ellen a Fany busztársaság a csütörtökön történt incidens miatt, amikor a Kolozsvár–Kisfenes (Finișel) között közlekedő egyik járatán a sofőr megtiltotta az utasoknak, hogy magyarul beszéljenek, de jó eséllyel a diszkriminációellenes tanács is vizsgálatot indít az ügyben – közölte pénteken a Krónika.



A lap egy érintett elmondása alapján egy nappal korábban arról számolt be, hogy a járművezető megtiltotta számukra, hogy magyarul beszéljenek, majd miután Magyarfenesen leszálltak az autóbuszról, a lánya felhívta a Fany ügyfélszolgálatát, hogy bepanaszolja a sofőrt, de a diszpécser a kollégájának adott igazat. „Azt mondta, hogy jogos volt, hogy megszólított. Romániában élünk és közösségben voltam. És olyan közösségben, ahova több román és magyar falu is tartozik, nem használhatom az anyanyelvemet” – idézte a nő az ügyfélszolgálat dolgozóját.A lapnak többszöri próbálkozásra után sikerült elérni a kolozsvári székhelyű közlekedési társaság panaszirodáját, ahol azt mondták nekik, nincs tudomásuk a történtekről, de a jelzést továbbítják a vezetőségnek. Néhány óra elteltével pedig írásos választ juttattak el hozzájuk, amelybenigazgató megköszönte, hogy jelezték a panaszt, majd a cég nevében bocsánatot kért „az okozott kellemetlenségekért”.

A sofőr és a diszpécser magatartása kapcsán fegyelmi intézkedéseket foganatosítunk a munkaköri leírásuk alapján, hiszen a történtek befolyással vannak cégünk hírnevére,

és nem válnak tevékenységi körünk dicséretére” – közölte a busztársaságot üzemeltető cég vezetője a Krónikával.A sofőr magatartása kapcsán megjegyezte, hogy az illetőnek vannak magyar családtagjai (a veje), és nem a magyar nyelvhasználat ellen emelt szót, csak azt kérte az utasoktól, hogy beszéljenek halkabban, amit szerinte a többi utas is meg tud erősíteni. A Fany képviselője azt is megemlítette, hogy a cégnél sok nemzetiségű alkalmazott dolgozik anélkül, hogy nemzetiségi, kulturális, vallási vagy politikai alapon hátrány érné őket ezért. Szerinte félreértésről lehet szó.A panaszos szerint viszont határozottan a magyar beszéd zavarta a sofőrt, és nem beszéltek hangosan. „Nyilvánvalóan ezért szólított meg bennünket, nem másért, hiszen a hangoskodó kisfenesi román gyerekek nem zavarták. Egyébként a sofőr ma is kiviselte magát, Magyarlónán nem volt hajlandó felvenni egy tizenéves gyereket, akivel szemben ocsmány szavakat használt. Tűrhetetlen, ahogy ennek a cégnek néhány alkalmazottja viselkedik, nálunk hatalmas a felháborodás emiatt” – mondta pénteken a lapnak a magyarfenesi nő.A lap szerint a Fany nem ússza meg olyan könnyen az incidenst., az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének ügyvezető elnöke a Krónika cikke nyomán egyeztetett a magyarfenesi utassal, a történtek miatt pedig állítólag feljelentést tesz a Kolozs megyei RMDSZ a nő nevében az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD).