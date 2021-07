Székelyföldi város előzte be Kolozsvárt; országos második lett átoltottság terén

Negyedik hullámról, harmadik oltásról és arról, hogy Székelyföld rosszul teljesít oltás tekintetében sokat lehetett hallani, de ne tovább! Utóbbi esetében ugyanis a Hargita megyei Borszék megmutatja, hogy megy ez másképp is.



A Hotnews által összeállított lakosságarányos átoltottsági tízes listán az üdülőváros dobogós helyen végzett az elmúlt időszakban.Mint a lap írja, az oltási kampány Romániában továbbra is csiga tempóban halad, amit jól mutat az Európai Unió országainak oltási rangsora, ahol Románia utolsó előtti helyen szerepel.A hivatalos adatok alapján, a legtöbb embert a Temes megyei Újszentesen oltottak be: 47.19 százalékkal. Sok település azonban alig éri el 3 százalékot, de például Băbulești (Ialomița) 0.21%, Dobromir (Constanța) 1.76 százalék, Visóoroszi (a Máramaros megyei Ruscova) 2.04 százalék és Cornereva (Caraș-Severin) 2.67%.A top 10 legnagyobb oltási aránnyal rendelkező település:1. 47,19% - Újszentesen község, Temes megye;2. 43,85% - Borszék város, Hargita Megye;3. 43.09% - Kolozsvár, Kolozs megye;4. 43,04% - Torockó, Fehér megye;5. 40.30% - Valea Lupului község, Iași megye;6. 40,28% - Giroc község, Temes megye;7. 40,01% - Mezőfény község, Szatmár megye;8. 39,57% - Felek község, Kolozs megye;9. 39.00% - Otopeni város, Ilfov megye;10. 38,37% - Cârcea község, Dolj megye.Az elmúlt 24 órában 16 183 személy kapta meg Romániában a koronavírus elleni vakcinát. Ezzel 9.108.324-re nőtt a beadott oltások száma. Az oltási kampány kezdetétől 4 808 924 személyt oltottak be, közülük 4 639 708-an mindkét dózist megkapták. hotnews /hírszerk./)