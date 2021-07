Koronavírus: 36 új megbetegedést jelentettek szombaton

A legutóbbi tájékoztatás óta 36 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, 23 831 teszt eredményének feldolgozása nyomán - közölte szombaton a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük.Az új esetekkel 1 081 210-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma.Az új igazolt esetek mellett 17 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.A közleményből az is kiderül, hogy 291 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, jelenleg 54 személy szorul intenzív terápiás ellátásra.Az elmúlt 24 órában összesen 19, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. A GCS szerint a 19 személy közül 18 korábban, tavaly vagy ez év első felében hunyt el, de csak most kerültek be az adatbázisba, az egészségügyi minisztérium által elrendelt ellenőrzések nyomán.Ezzel 34 216-ra emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.A 19 elhunyt közül 14 férfi, 5 nő. Őket Argeş, Brassó, Iaşi, és Vâlcea megyei kórházakban kezelték. Egy személy a 40 és 49 év közötti korosztályhoz tartozott, kettő 50 és 59 év közötti, kettő 60 és 69 év közötti, öt 70 és 79 év közötti volt, kilenc beteg életkora pedig meghaladta a 80 évet.