Kamaszok erőszakoltak meg egy 10 éves kislányt, büntetőeljárás indult

A ploieşti-i rendőrség nemi erőszak, kiskorúval létesített szexuális kapcsolat, gyermekpornográfia és erőszak miatt indított büntetőeljárást, miután egy 10 éves kislány szólt az édesapjának, hogy több 13 és 15 év közötti kamasz megerőszakolta őt. Az apa ezután feljelentést tett.



Ha bántalmazás áldozata vagy, fordulhatsz segítségért, információért a Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Intézetekhez. Az alábbi linken kikeresheted hol található a hozzád legközelebbi székhely.

A rendőrséget a 112-es segélyhívón szombat este értesítette az édesapa, akinek az állítása szerint a lányát három kiskorú fiú bántalmazta szexuálisan. A feljelentés nyomán a rendőrség felállított egy operatív csoportot, amely azonosította és megtalálta a bűncselekmények elkövetésével gyanúsított három kiskorút.A nyomozás során kiderült, a 10 éves kislány állítása szerint két héttel ezelőtt több fiatal megerőszakolta, közülük egy állítólag le is filmezte azt, és feltöltötte a felvételt egy videómegosztó oldalra. Az eset ploieşti-i központi vásárcsarnok nyilvános vécéjében történt.A pontos tényállás megállapítása érdekében a szülők, a hivatalból kirendelt ügyvéd és a megyei gyerekfelügyelet illetékesének a jelenlétében kihallgattak az áldozatot is, akit a vasárnap az igazságügyi orvosszakértők is megvizsgálnak.--------------------------------------------------------------

A fiatalkorúakkal való szexuális kapcsolatot a törvény bünteti

, a BTK. 220-as (és 221es) cikkelye. A 13 és 15 év közötti gyerekekkel létesített, bármiféle szexuális aktus egytől öt évig történő börtönbüntetéssel sújtandó, 13 évnél fiatalabb gyerekkel létesített szexuális kapcsolat esetében kettőtől hét évig történő börtönbüntetés szabható ki az elkövetőre, amennyiben hatalmi helyzetéből visszaélve valaki 13 és 18 év közötti gyerekkel létesít szexuális viszonyt, kettőtől hét évig terjedő börtönnel büntethető. A törvény 4. bekezdésének B pontja értelmében súlyosbító körülménynek számít, amennyiben az elkövető a gondozására bízott gyerekkel szemben él vissza szexuálisan, például ha tanár. Ugyanakkor a 272/2004-es, gyermekvédelmi törvény 89-es cikkelyének harmadik bekezdése szerint a köz- és magánintézmények azon alkalmazottai, akik foglalkozásukból kifolyólag gyerekekkel állnak kapcsolatban, és tudomásukra jut, hogy a gyerekekkel szemben rossz bánásmód, abúzus vagy a törődés hiánya áll fenn, kötelességük sürgősen értesíteni a szociális igazgatóságot és a gyerekvédelmi hatóságokat.