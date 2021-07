Igazságügyi miniszter: a SIIJ létrehozásakor az RMDSZ a PSD pártján állt, ezért nem számoltuk még fel

Stelian Ion igazságügyi miniszter úgy nyilatkozott vasárnap a Prima TV műsorában, hogy az igazságszolgáltatásban történt esetleges bűncselekményekkel foglalkozó speciális ügyészséget (SIIJ) azért nem lehetett mindeddig felszámolni, mert a koalíció egy része, vagyis az RMDSZ az ügyészség létrehozásának idején a PSD pártján állt.



"Ne kerülgessük a témát: azért nem számoltuk fel (a SIIJ-t - szerk. megj.), mert egy része azoknak, akik most a koalícióban vannak, vagyis az RMDSZ, a létrehozás pillanatában a másik oldalon állt, a PSD oldalán. Megszavazta a SIIJ létrehozását is, megszavazta a Iordache-féle igazságügyi törvényeket is, megszavazta a büntetőjogi és a büntető-eljárási törvénykönyvet is" - mondta a miniszter.A műsorvezető megkérdezte tőle, mivel magyarázza, hogy az RMDSZ időközben meggondolta magát a SIIJ felszámolásával kapcsolatban."Taktika volt, mással nem tudom magyarázni. Most az RMDSZ azt mondja, felszámoljuk a SIIJ-t, egyetértünk ezzel, de azt akarjuk, hogy egyetlen ügyiratcsomó se kerüljön a DNA-hoz, mert mi nem bízunk a DNA-ban, kerüljön a legfőbb ügyészséghez, amint az régebben is volt, tehát a mostani SIIJ átalakul egy már létező ügyészségi osztállyá. Vagyis kicseréljük a rendszámtábláját, kicseréljük az elnevezését, de a mechanizmus ugyanaz marad. A mechanizmus lényege, hogy egyetlen, központosított, és ezért teljesen hatástalan speciális részleg működik, alosztályok és területi kirendeltségek nélkül, amely abszolút minden bíró és ügyész által elkövetett bűncselekménnyel foglalkozik, kategóriától függetlenül. Ez anomáliát jelent, mert nem tartja tiszteletben az ügyészek szakosodásának elvét. Szakosodott ügyészségeink vannak" - tette hozzá Stelian Ion.Hozzátette, az RMDSZ azzal érvel, hogy el akarja kerülni a DNA visszaéléseit, amire korábban voltak példák. Az RMDSZ az igazságügyi felügyelet egy jelentésével támasztja ezt alá, amely a DNA súlyos visszaéléseire világított rá. Az igazságügyi felügyelet jelentése azonban még nem jogerős, jelenleg is bírósági felülvizsgálat tárgyát képezi - magyarázta a miniszter.