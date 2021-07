Nem vicc a Delta variáns, véli a munkaügyi miniszter is

Raluca Turcan munkaügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet vasárnap, hogy a koronavírus indiai (Delta) variánsa fokozott fertőzési kockázatot jelent, terjedésének megakadályozására pedig az oltás a megoldás.



Raluca Turcan munkaügyi miniszter sajtótájékoztatót tartott Szeben megyei látogatása során, amelyen arról beszélt: a Delta vírustörzs gyors terjedési képessége miatt fokozott kockázatot jelent, és nagyon fontos, hogy már most elkezdjék kidolgozni a cselekvési tervet szeptemberre, amikor a vakációnak vége, és megkezdődik az iskola."A Delta változattal nem lehet viccelni. Az országos átoltottsági rátának növekedése is várat még magára" - mondta a miniszter, hozzátéve, fontos, hogy a kormány számára továbbra is a lakosság beoltása legyen a legfőbb prioritás, ellenkező esetben szeptemberben súlyos gondokat okozhat a fertőzések számának növekedése.Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) csütörtökön jelentette be, hogy a SARS-CoV-2 koronavírus erősen fertőző Delta változata ellen a jelek szerint véd az EU-ban eddig engedélyezett COVID-19 elleni vakcinák két adagja, valamint a Johnson & Johnson oltóanyagának egyetlen adagja - tudatta az AFP.