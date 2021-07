Egy hetet sem bírtak ki a négyfalusi kétnyelvű táblák - lefestették a magyar feliratokat

Sajnos egy hetet sem bírtak ki a Brassó megyei Négyfaluban kihelyezett kétnyelvű, városrészeket és negyedeket jelző táblák, a magyar feliratokat ismeretlenek lefestették.



"Elszomorító tény az, hogy egyesek elképzelésében van még hely ilyen jellegű meggondolatlan gesztusokra, melynek célja nem más, csak hogy aláássa a nemzetek közötti békés együttélést, az egymás iránti tiszteletet, megértést, toleranciát" - írta az ügyről egy Facebook-posztbanalpolgármester.Az alpolgármester szerint hétvégén történhetett a bűncselekmény. A Transindexnek megerősítette: a polgármesteri hivatal feljelentést tesz az ügyben.Július elején kerültek ki a táblák, amelyek magyar nyelven is jelezték a városrészek/negyedek nevét. "A négyfalusi magyar közösség számára mindig is fontos volt a kétnyelvű feliratok, helységnévtáblák használata. Múlt héttől a Cheia felől érkező 1A Nemzeti Úton Négyfalu fele érkezve Babarunka és Ósánc bejáratát is kétnyelvű feliratok jelzik. Ez nemcsak azért lényeges, mert a törvény előírja ezt a jogot, hanem azért is, mert az ilyen jellegű kezdeményezések a vidékünkre jellemző multikulturalitásnak, jó együttélésnek a jelei, és persze nem utolsó sorban egy ilyen kezdeményezés az itt élő erős magyar közösségről is tanúskodik" - írta akkor Géczi Gellért.