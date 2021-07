A kormány 3,6 milliárd eurót különít el a Művelt Románia projektre

A kormány memorandumot fogadott el szerdai ülésén, amelyben felvállalta a Klaus Johannis államfő által kezdeményezett, Művelt Románia (Romania educata) elnevezésű oktatási reformprogram gyakorlatba ültetését.



A memorandum szerint a Művelt Románia "országprojekttel" a román oktatási rendszer jobbítását, korszerűsítését, átfogó reformját akarják megvalósítani. A többéves társadalmi és szakmai konzultáció nyomán kidolgozott, 137 oldalas jelentésben taglalt Művelt Románia projekt a 21. század információs társadalmának, munkaerőpiacának követelményeihez akarja felzárkóztatni a román oktatási rendszert. Mivel ettől függ az ország jövője és versenyképessége, az oktatási reformprogram megvalósítását Románia tavaly a középtávú nemzetvédelmi stratégia részévé tette.A szerdai esemény jelentőségét az elnök azzal is hangsúlyozta, hogy ő is részt vett a kormány szerdai ülésén. Johannis a projekt célkitűzései közül a korai iskolaelhagyás és a funkcionális analfabéták arányának visszaszorítását, a digitális kompetenciákkal rendelkezők, és a felsőfokú végzettek számának növelését emelte ki. "Az oktatás az egyetlen módja annak, hogy a romániai gyermekeknek és fiataloknak esélyük legyen kihasználni a modern gazdaság és a demokratikus társadalom nyújtotta lehetőségeket. Románia erőteljes demográfiai hanyatlással néz szembe. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elpazaroljuk a fiatalokban rejlő lehetőségeket. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a múlt eszközeivel készítsük fel őket a jövő igényeire. Egyetlen gyermeket sem hagyhatunk hátra! Most kell cselekednünk!" - nyomatékosította Johannis az Agerpres szerint.Az elnök szerint a Művelt Románia országprojekt történelmi lehetőség, ugyanakkor hatalmas felelősség is a mostani politikustársadalom számára, hogy saját választási ciklusán túlmutató, távlatos változást idézzen elő.A projekt célkitűzései között szerepel, hogy az évtized végéig legalább ötven százalékkal - húsz százalék alá - csökkenjen a funkcionális analfabéták aránya a 15. évüket betöltött fiatalok körében, a korai iskolaelhagyók aránya pedig ne haladja meg a tíz százalékot. Szintén 2030-ig el akarják érni, hogy valamennyi tanár, illetve a nyolcadik osztályt elvégző fiatalok legalább 85 százaléka rendelkezzen alapfokú digitális kompetenciával.Egységesíteni akarják az érettségit, amely a PISA-tesztekhez hasonló országos kompetenciafelmérés lesz a középfokú oktatás bámely formáját elvégző diákok számára.A nyolcadik osztályos záróvizsga, az "országos képességfelmérő" után három típusú - elméleti, szakmai és tehetséggondozó - középiskola (líceum) közül választhatnak majd a fiatalok, de az új oktatási rendszer minden tanév végén lehetővé teszi az átiratkozást - különbözeti vizsgával - a három iskolatípus között.A keresettebb középiskoláknak, ahol túljelentkezés van, várhatóan joguk lesz felvételi vizsgát szervezni még az egységes képességfelmérő előtt. A szakközépiskolák első három évének sikeres elvégzése után a diákok hármas szintű szakmunkási képesítést szereznek.miniszterelnök kormánya teljes támogatásáról biztosította az államfő kezdeményezését.Az országos helyreállítási tervből (PNRR) 3,6 milliárd eurót különítenek el a Művelt Románia projektre, és további európai alapokból a kormány 400 millió eurót biztosít az iskolaépületek felújítására, új iskolák és bölcsődék építésére - mondta.A memorandum elfogadása után 2021. augusztus elsejéig létrehozzák a terv végrehajtását negyedévenként ellenőrző tárcaközi munkacsoportot, amelynek a miniszterelnök lesz a vezetője; 2021. szeptember 10-éig kormányhatározatot fogadnak el a gyakorlatba ültetés ütemtervéről, az egyes szakaszokért felelős hivatalnokokról és a határidőkről; október elsejéig kidolgozzák a Művelt Románia törvénytervezet-csomagot; október és november hónap folyamán zajlanak majd a konzultációk az érintettekkel, úgymint a szakma, a szülők, a civil szféra és a versenyszféra képviselőivel - ismertette a lépéseket a miniszterelnök.Ezt követően a tervezetet mielőbb el kell fogadni a parlamentben."A teljes politikai szférának, párttól függetlenül, tudatosítania kell, hogy a Művelt Románia törvénnyé kell hogy váljon" - szögezte le Cîţu.