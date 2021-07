Csoma Botond: az igazságügyi miniszter átpolitizálja a SIIJ kérdését

Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője úgy vélekedett, hogy Stelian Ion igazságügyi miniszter átpolitizálja az igazságszolgáltatásban elkövetett esetleges bűncselekményeket kivizsgáló speciális ügyészi osztály kérdését, és hogy valójában más gondok vannak az igazságszolgáltatás körül.



"Az igazságügyi miniszternek az a nyilatkozata, miszerint mi bunkósbotként használnánk a speciális ügyészséget, badarság, hogy ne mondjak ostobaságot. Jó okunk van azt hinni, hogy sérült a bírák függetlensége. Az Igazságügyi Felügyelet 2019-es jelentése feketén-fehéren elmondta, melyek voltak az igazságszolgáltatási rendszer súlyos rendellenességei. Mi ezzel a módosítással nem akarunk mást, mint a bírák valós függetlenségének biztosítását, és a fékek és ellensúlyok rendszerét az igazságszolgáltatásban" - nyilatkozta az AGERPRES hírügynökségnek Csoma Botond.Az RMDSZ-es képviselő elfogadhatatlannak nevezte, hogy az igazságügyi miniszter átpolitizálta a kérdést és nem a valós problémákról beszél."Politikai támadást indítani ellenünk, csak azért, mert más véleményünk van a rendszer működéséről, ez elfogadhatatlan. Én mostanig azt hittem, hogy a miniszter úr ért a munkájához, de most, hogy ilyen ostobaságokat mond - hogy mi azt akarjuk, hogy a bírák féljenek, és hogy bunkósbotként használjuk a SIIJ-t a bírákkal szemben - kezdenek kétségeim lenni ezzel kapcsolatban. Épp az ellenkezője az igaz, mi azt akarjuk, hogy a bírák függetlenek legyenek, és a törvénynek és saját lelkiismeretüknek megfelelő döntéseket hozhassanak" - fogalmazott Csoma.A frakcióvezető szerint az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus (MCV) megszüntetésének nem az a feltétele, hogy a korrupcióellenes ügyészség (DNA) ismét visszakapja a bírák kivizsgálására vonatkozó hatáskörét, hanem hogy strukturális reformokat vezessenek be az igazságszolgáltatási rendszerben."Hat hónapja kormányon vagyunk, de neki még mindig ez a röeszméje, hogy a DNA kapja vissza a bírák kivizsgálásának hatáskörét. Az igazságszolgáltatásban vannak reális problémák, strukturális problémák, amelyeket meg kell oldanunk - a magas rangú ügyészek kinevezése és más hasonló, az igazságszolgáltatás működése szempontjából nagyon fontos dolgok, és én azt hiszem, hogy az MCV-t ezekért nem fogják feloldani, mert nincs reális reform" - vélekedett Csoma Botond.A képviselő hozzátette: nem hiszi, hogy a SIIJ felszámolása körüli nézeteltérés felbomlasztaná a koalíciót. "Ez ostobaság lenne az USR részéről is és a mi részünkről is" - mondta."A miniszter úr mondja el, milyen tervei vannak az igazságszolgáltatás valódi reformjával kapcsolatban, és beszéljünk a valós gondokról. Ha a romániai igazságszolgáltatásban valódi reform megy végbe, az MCV-t is meg fogják szüntetni" - hangsúlyozta Csoma Botond.Az RMDSZ-es képviselő ezzel arra reagált, hogy Stelian Ion igazságügyi miniszter kedd este úgy nyilatkozott: a SIIJ egy "bunkósbot" , amelyet a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az RMDSZ közösen talált ki az ügyészek és bírák ellen.