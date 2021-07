Cîmpeanu: Ha lesz gimnáziumi felvételi vizsga, az önkéntes alapú lesz

Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter azt mondta szerdán, hogy ha az általános iskolások képességfelmérő vizsgája előtt lehetőségük lesz a gimnáziumoknak felvételit hirdetni - amint az a Művelt Románia projekt egyik javaslatában szerepel - akkor ez a felvételi vizsga önkéntes alapú lesz és ugyanaznap, ugyanazon órában szervezik majd meg.



Hozzátéve, arról még nincs döntés, hogy aki felvételizik, annak is le kell-e tennie a képességfelmérő vizsgát. A részletekről a projekt gyakorlatba ültetését megelőző konzultációkon fognak tárgyalni - tette hozzá.Az oktatási miniszter azt is elmondta, hogy az első ilyen felvételi vizsgára leghamarabb 2023-ban kerülhet sor.Arra a kérdésre, miért tartják jónak a felvételi vizsga egyazon időben történő megszervezését, Cîmpeanu azt felelte: nem hiszik, hogy a tanuló érdekeit szolgálná, ha lehetőség lenne két, három, öt, hét, tíz felvételi vizsgán is részt venni.A tanfelügyelőségekről azt mondta, ezeket az intézményeket át fogják szervezni oly módon, hogy a hatáskörök ne fedjék egymást. Erre az intézkedésre legkorábban jövő ősszel kerülhet sor.A kormány 3,6 milliárd eurót különít el a Művelt Románia projektre, az államfő és a miniszterelnök ennek kapcsán itt fejtette ki álláspontját.