Stelian Ion: az alkotmánybíróság ismét lesújtott a korrupció és szervezett bűnözés elleni harcra

Bírálta Stelian Ion igazságügyi miniszter szerdán az alkotmánybíróság döntését a bírák áthelyezésével és a korrupcióellenes ügyészi tisztséghez szükséges minimális szolgálati idő módosításával kapcsolatban.



Az alkotmánybíróság szerdán helyt adott a legfelső bíróság beadványának a bírák áthelyezésével, valamint a DNA- és DIICOT-ügyészek szükséges szolgálati idejének csökkentésével kapcsolatban, kijelentve, hogy a DNA- és DIICOT-ügyészeknek legalább annyi szolgálati idővel kell rendelkezniük, mint a legfőbb ügyészség ügyészeinek."Az alkotmánybíróság ismét lesújtott a DNA-ra és a DIICOT-ra, vagyis a korrupcióellenes harcra és a szervezett bűnözésre. Az alkotmánybíróság nem törődött azok véleményével, akik a legjobban ismerik az ügyészségek helyzetét, figyelmen kívül hagyta a DNA és a DIICOT érveit, amelyeket a bírói egyesületek és a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács ügyészi osztálya is megerősített" - írta Stelian Ion a Facebookra.Az igazságügyi miniszter szerint szerdai döntésével az alkotmánybíróság bezárta a DNA és a DIICOT ajtaját a fiatalabb, jól felkészült ügyészek előtt, akiknek nincs meg a "PSD-s miniszter, Florin Iordache által előírt" 10 éves munkatapasztalatuk, noha a két intézmény személyzethiánnyal küzd.Az igazságügyi minisztérium azt tervezi, hogy az alkotmánybírósági indoklás közzététele után törvénymódosító indítványt nyújt be, amely biztosítani fogja, hogy a DNA, a DIICOT és az igazságszolgáltatási rendszer a maga egészében "optimális körülmények között" működhessen, és folytatódhasson a korrupcióellenes harc - közölte a miniszter.Ugyanakkor kifejtette, az alkotmánybíróságnak "valós reformra" van szüksége, és olyan alkotmánybírákra, akik európai módra gondolkodnak és tiszteletben tartják a jogállamot."Helyre fogjuk hozni, amit a PSD elrontott, akárhány akadályt is gördítenek utunkba" - írta Stelian Ion.