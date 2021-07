Integrált szolgáltatásokat indítanak Sepsiszentgyörgyön a mélyszegénységben élőknek

Prospera Sepsi néven indul projekt Sepsiszentgyörgyön, amely integrált szolgáltatásokat nyújt a mélyszegénységgel küzdők számára. A célkitűzéseket közös sajtótájékoztató keretében mutatta be Antal Árpád-András polgármester, Ludescher László, a Gyulafehérvári Caritas Szociális Ágazatának igazgatója, Veres Nagy Tímea, a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület menedzsere és Kerezsi Hajnalka, a Gyulafehérvári Caritas projektmenedzsere.



A projekt fő pályázója a Gyulafehérvári Caritas, partnerei között Sepsiszentgyörgy Önkormányzata, az Eurocenter Amőba Oktatási Központ, a Háromszéki Közösségi Alapítvány, a Máltai Szeretetszolgálat Sepsiszentgyörgyi Fiókszervezete és a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség sorolható. A két éves futamidő alatt 600 hátrányos helyzetben élő személyt vonnak be a város három területén: az Őrkőn, a Csíki negyedben és Szépmezőn. A célközönséggel egy 36 fős, szakemberekből álló csapat dolgozik majd, támogatva a résztvevőket a hétköznapi életükben és tevékenységeikben, hozzájárulva, hogy hosszú távon kikerüljenek a stagnáló, hátrányos élethelyzetükből.„Hiszem és teszek annak érdekében, hogy a különböző szociális szolgáltatásokat közösen vagy az egyházi és civil szervezetekre bízva kell nyújtani, összefogva kell megoldást találni a rendkívül nehéz és összetett problémákra. A kiszolgáltatott és mélyszegénységben élő embereket segítenünk kell, a kiszolgáltatottságot külső segítséggel kell csökkentenünk. A célunk az, hogy ne halat adjunk azoknak az embereknek, akik bajban vannak, hanem próbáljuk megtanítani őket halászni. Ez viszont egy nehéz és összetett feladat” - mondta el Antal Árpád-András polgármester. Ugyanakkor megköszönte az eddigi befektetett időt, energiát, elszántságot és pénzt mindazoknak, akik közösen dolgoztak a projekt összeállításán.Ludescher elmondta, hogy ez a projekt sok évnyi munkának a megfeszített gyümölcse, amit minden partnernek és munkatársnak megköszönt. Kiemelte, hogy két év alatt nem számolják majd fel a mélyszegénységet, viszont komoly lépéseket tudnak tenni ennek csökkentésében.„Azt szokták mondani, hogy egy lánc annyira erős, mint amennyire erős a leggyengébb láncszem. Ez a projekt abban segít, hogy az említett három körzetben élő emberek megerősödjenek és közelítsenek a város átlag lakosságának életszínvonalához. Ez egy olyan partnerség, ahol jelen van a vállalkozói réteg, a civil szektor és a közintézmények is. Az az önkormányzat és az a közösség, aki nemcsak az utakba, épületekbe, aszfaltba és betonba fektet, hanem az emberekbe is, az egy jövőképes közösség, ebből a szempontból Sepsiszentgyörgy és az itteni városvezetés Erdély egyik zászlóvivője” - mondta.Veres Nagy Tímea ismertette, hogy a két éve indított folyamatnak, miszerint 7 millió euró eurót lehet fordítani a helyi kezdeményezések támogatására, ez az egyik legnagyobb volumenű projektje, amely már a finanszírozási fázisban tart.„Azt hiszem, hogy ennyire összetett és nagyívű beavatkozás talán még nem történt a városban és örvendek, hogy sikerült egy ilyen partnerséget összehozni, hiszen mindegyik szektornak külön hatásköre van. Így közös elköteleződés alakul ki, valós eredmények születhetnek a közös célok elérése érdekében, hogy úgy segítsünk az embereknek, hogy önállóan tudják megszervezni az életüket” - mondta.Kerezsi Hajnalka a projekt konkrét adatait és a célkitűzéseket ismertette: hosszú távon működő szociális és szociomedikális szolgáltatásokat hoznak létre a felújításra kerülő és újonnan épülő közösségi központokban. A projekt egyik erős komponense a foglalkoztatottság kérdése, ennek értelmében szakképzéseket szerveznek, okleveleket szerezhetnek a résztvevők, ami segíti őket majd elindulni a munkaerőpiacon, olyan irányba, ahol a tudásuknak és kapacitásuknak köszönhetően valóban megállják a helyüket.„A projekt a családok szintjén gondolkodik, a célcsoportban gyerekek és fiatal, munkaképes felnőttek szerepelnek. Az idősebbek családtagként lehetnek részesei a család egységének megerősítését szolgáló tevékenységeknek. Így együtt tudnak fejődni és erőssebbé válni, hiszen hosszú távú eredményeket így lehet elérni, mintsem egyéni szinten” - hangsúlyozta a projektmenedzser.A pályázat összértéke 4.965.626,11 lej, amiből európai uniós támogatás 4.679.701,40 lej. Az állami költségvetés 243.014,25 lejjel és a projektpartnerek 42.910,46 lejjel járulnak hozzá a projekt megvalósításához.