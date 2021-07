Tánczos: az emberek és a cégek mindinkább a fenntartható üzleti modellek fele fordulnak

A napokban zajlik a fenntartható fejlődéssel foglalkozó 2021-es magas szintű politikai fórum, amely nyomon követi az ENSZ 2030-ra kitűzött fenntarthatósági menetrendjét és a 17 fenntartható fejlődési cél megvalósulásának menetét. Az ENSZ-tagállamok miniszteri szintű tanácskozásának is keretet biztosító fórum az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának égisze alatt zajlik.



A román kormány Fenntartható Fejlődés Főosztálya a kolumbiai kormánnyal együttműködve szervezte ennek kapcsán a "Globális haladás a fenntartható fejlődési célok elérése felé: a 2030-as menetrend mérése, nyomon követése és értékelése a COVID-19 alatt és után" videókonferenciát."Tisztában vagyunk azzal, hogy ha valóban el akarjuk érni a 2030-ig tartó menetrend által javasolt fenntartható fejlődési célokat (SDG-k) , akkor nagyobb figyelmet kell fordítanunk a célok közötti szinergiára. Ezért a 17 fenntartható fejlesztési cél közötti kapcsolat megteremtésére irányuló konkrét intézkedések kulcsfontosságú elemek, különösen a világjárvány utáni fellendülés összefüggésében. Például a COVID-19 járvány során a termékek és szolgáltatások iránti globális kereslet csökkenése, a társadalmi elhatárolódás következtében, negatív hatást gyakorolt ​​a munkaerőpiacra, ezáltal befolyásolva a 12. fenntartható fejlődési cél - Felelős fogyasztás és termelés - elérését.Másrészt, paradox módon, ez a helyzet lehetőséget is teremtett. Ebben az új helyzetben az emberek és a cégek mindinkább a fenntartható üzleti modellek fele fordulnak, és a világjárvány megújulásra kényszerítette az üzleti környezetet is. Meggyőződésünk, hogy a kulcsfontosságú intézkedéseknek a gazdaság helyreállítására kell összpontosítaniuk, szoros összefüggésben a környezetbarát ipar fejlesztésével. Egy ilyen megközelítés nagy hatással lesz a fenntartható fejlődési célok megvalósítására, valamint a zöld munkahelyek számának növelésére" - mondta az eseményenkörnyezetvédelmi miniszter."A világjárvány kihívásainak koránt sincs vége. Minden eddiginél szorosabb nemzetközi együttműködésre van szükségünk. Felszólalásomban a magas szintű politikai fórumon kiemeltem, hogy a pandémiát követő fenntartható újjáépítéshez javítanunk kell nyomonkövetési és értékelési képességünket, hogy számokra épülő közpolitikánk legyen. Az Országos Statisztikai Intézettel együtt az év elején kiadtunk egy anyagot, amely a fenntartható fejlődési célok romániai megvalósításának jelenlegi szakaszát tartalmazza. A Fenntartható Fejlődési Stratégia megvalósításához szükséges intézményi keretet is sikerült véglegesíteni. Ezeket az eredményeket nagyra értékelik a terület szakértői. A főosztály eddigi tevékenysége által bebizonyította, hogy képesek vagyunk regionális vezető szerepet betölteni a 2030-ig tartó menetrend megvalósításában, amelynek célja fenntartható jövő biztosítása számunkra és a következő generációk számára" - nyilatkoztaállamtanácsos.A 2030-as menetrend monitorizálása lehetőséget kínál a célok végrehajtási szintjének számszerűsítésére és ezáltal a létrehozott strukturális változások megfigyelésére. Ennek az eseménynek a célja a rendelkezésre álló adatok megerősítése és a 2030-as menetrend végrehajtása során eddig kidolgozott politikák elemzése. Az államoknak, a vállalatoknak, a nemzetközi szervezeteknek és másoknak együtt kell működniük a stratégiák összehangolásában a 17 fejlesztési cél elérése érdekében - áll a főosztály közleményében.