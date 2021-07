Zsarolás miatt hatósági felügyelet alá helyezték a metrószakszervezet vezetőjét

Hatvan napra hatósági felügyelet alá helyezte az országos korrupcióellenes ügyészség (DNA) Ion Rădoit, a bukaresti metró alkalmazottai szakszervezetének vezetőjét. Rădoit befolyással való visszaéléssel és zsarolással gyanúsítják, büntetőeljárás indult ellene.



Ion Rădoi, aki a metró alkalmazottainak szakszervezetét (USLM) is vezette a tettek elkövetésekor, ugyanakkor pedig az USLM tulajdonában lévő Sindomet Servcom vállalat adminisztrátora is volt, a DNA szerint megszervezte és lebonyolította a március 25-16-i metrósztrájkot, így próbálva elérni a szállításügyi miniszternél és a Metrorex vezetőségénél, hogy számára kedvező döntést hozzanak a metró területén levő kereskedelmi helyiségekkel kapcsolatban.Az ügyészek hatósági felügyelet alá helyeztek egy másik cégvezetőt is, akit bűnrészességgel gyanúsítanak ugyanebben az ügyben.A DNA tájékoztatása szerint a Metrorex részvénytársaság 2003-ban közös vállalkozási szerződést kötött a szakszervezet tulajdonában lévő és Ion Rădoi által ellenőrzött Sindomet Servcom Kft.-vel a földalatti állomásokon és a metró megközelítési útvonalain található olyan területek közös üzemeltetéséről és kezeléséről, amelyek alkalmasak kereskedelmi tevékenységekre. Ezeket a kereskedelmi helyiségeket azonban valójában kizárólag a Sindomet Servcom ellenőrizte és kezelte, teljes ellenőrzés alatt tartva a helyiségek bérbeadását, a bérleti díjak megszabását és az új kereskedelmi helyiségek létesítésére vonatkozó döntéseket.Ezt bizonyítja az is, hogy egyes bérleti szerződések sokkal hosszabb időtartamra voltak megkötve, mint a Metrorex Rt.-vel kötött közös vállalkozási szerződés határideje, amely 2018. szeptemberében lejárt - teszik hozzá a nyomozók.A Sindomet Servcom Kft., a Metrorex Rt.-vel fennálló peres ügyre hivatkozva megtagadta az üzlethelyiségek átadását, és 2018 szeptemberétől továbbra is kiadta azokat, jogtalanul. Ezzel 10.000.000 lejes bevételre tett szert illegális módon - állítja a DNA.Annak érdekében, hogy a döntéshozókat - a szállításügyi minisztert (akinek törvényes joga volt felhatalmazni az állami képviselőket a részvényesek közgyűlésén, hogy meghosszabbítsák a Sindomet Servcom jogát a szóban forgó üzlethelyiségek további használatára) és a Metrorex vezérigazgatóját (mint a Metrorex igazgatótanácsában döntéshozó képviselőt) - rábírja, hogy számára kedvező döntést hozzanak, Rădoi megszervezte a március 25-26-i metrósztrájkot, amelynek eredményeként március 26-án szinte egész napra leállították a metrószerelvényeket, nehézséget okozva a tömegközlekedésben a veszélyhelyzet idején.Az ügyészek azt is állítják, hogy Ion Rădoi koordinálta az illegális tüntetésen részt vevő Metrorex-alkalmazottakat és a szakszervezet vezető beosztású tagjait, és a tüntetés során végig tartotta velük a kapcsolatot. A másik gyanúsított segítségével a vitatott kereskedelmi helyiségek haszonélvezőit, a kereskedőket is bevonták a metrónál tartott földalatti tüntetésbe.Ugyanakkor a DNA szerint Rădoi rábírta a metró alkalmazottait és a szakszervezeti vezetőket, hogy munkájukat megszakítva részt vegyenek az üzlethelyiségek lebontásának megakadályozásában. Emellett megpróbálta elérni politikai, kormányzati és helyi döntéshozóknál, hogy azok rávegyék a közlekedési minisztert és a Metrorex igazgatóját, hogy állítsák le az üzlethelyiségek lebontását.A hatósági felügyelet ideje alatt Ion Rădoi nem mehet sem a szakszervezet, sem a Sindomet Servcom székhelyére, és nem fejthet ki szakszervezeti vezetői tevékenységet.