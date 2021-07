Biciklis szexuális zaklatót kapcsoltak le Bukarestben

Figyelem! A következő tartalom egy valós, szexuális abúzus történetét dolgozza fel. Ez bárkinek felkavaró lehet. Amennyiben ön is érintett ilyen történetben, és segítségre szorul, keresse föl ezt a honlapot, vagy kérjen segítséget a +40753 893 531 telefonszámon!



Bukarestben elfogták egy szexuális támadássorozat gyanúsítottját, egy 25 éves férfit, aki több fiatal nő ellen követett el szexuális agressziót.



Az ügyben július elején kezdődött nyomozás, a rendőrök mostanra azonosították be a feltételezett elkövetőt, őrizetbe vették és hatósági felügyelet alá helyezték.



A Bukaresti Rendőrfőkapitányságon három nő tett feljelentést, miszerint a főváros első kerületének különböző pontjain zaklatta őket egy ismeretlen, biciklis férfi. Az esetek július 8 és 11. között történtek, hasonló körülmények között: a támadó a nők intim testrészeit ütötte meg tenyérrel. Az ügyben három rendbeli szexuális támadás bűncselekménye kapcsán folytatódik a nyomozás.



Ha bántalmazás áldozata vagy fordulhatsz segítségért, információért a Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Intézetekhez. Ezen a linken kikeresheted, hol található a hozzád legközelebbi székhely. (alephnews, hírszerk)



Illusztráció: Here and now, unfortunately, ends my journey on Pixabay képe a Pixabay -en.

