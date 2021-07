Ráfirkáltak Mátyás király szobrának a talapzatára

Ismeretlen tettesek firkálták össze Mátyás király kolozsvári lovasszobrának a talapzatát - tájékoztat a rongálásról Oláh Emese alpolgármester Facebook-oldala.



latin nyelvű feliratot erre egészítette ki a rongáló: T-REX THIS IS WHAT 2021 WORK IS. CLEAN IT, DO YOU THINK NEW-REX IS BETTER THAN ME? NEVER. ANDRA, DOWN! (T-REX EZ A 2021-ES MUNKA. TAKARÍTSD LE, AZT HISZED, HOGY AZ ÚJ-REX JOBB, MINT ÉN? SOHA. ANDRA, LE!)"Nemrég értesültem róla, hogy ismét megrongálták a Mátyás-szoborcsoportot! Feljelentést fogunk tenni ismeretlen tettesek ellen, hiszen felháborító, hogy Kolozsvár egyik legikonikusabb műemlékét ismét támadás éri. Mélységesen elítélem a tettet és következő időszakban azon fogunk dolgozni, kamerákat helyezzenek ki a szobor köré. A szobrot mielőbb megtisztítjuk és visszaállítjuk eredeti formájába" - írta ki az alpolgármester.