A Babeş-Bolyai Románia első ötcsillagos world-class egyeteme

"A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Románia első egyeteme, amelynek világszínvonalú teljesítményét a brit Quacquarelli Symonds (QS) rangsoroló platform QS STAR nemzetközi vizsgálata öt csillaggal méltatta; a platform készíti a világ egyetemeinek QS rangsorát is, amely ma az egyik leggyakrabban használt egyetemi rangsor. Ez a szint, azaz a QS***** egy globális, világszínvonalú egyetemnek felel meg - egy ötcsillagos egyetem világszintű jelentőségű, több akadémiai területen, kiváló hírnévnek örvend, magas szintű oktatási lehetőségeket kínál, ugyanakkor nemzetközileg elismert kutató és oktató személyzettel rendelkezik" - olvasható a BBTE csütörtöki közleményében.A QS STAR nemzetközi audit nyolc szempontból végez átfogó elemzést az egyetemekről: (1) oktatás, (2) munkaerőpiaci elhelyezkedés, (3) nemzetköziesítés, (4) tudományos kutatás/fejlesztés, (5) akadémiai infrastruktúra/nem hagyományos oktatási formák (online), (6) tudományos szakok, (7) művészet és kultúra, (8) innováció.'Ez az eredmény - amely nem rangsor, hanem átfogó értékelés - tőlünk függetlenül megerősíti azt, amit egy ideje hangoztatunk, nevezetesen azt, hogy a BBTE a világ world-class egyetemei közé tartozik, a globális, világszínvonalú egyetemek közé. Egy ilyen egyetem globális szereplő, ami azt jelenti, hogy hozzájárul a nemzetközi tudományossághoz és versenyképességhez, ugyanakkor a hozzájárulás által versenyelőnyöket is biztosít annak az országnak és régiónak, amelyhez tartozik.Olyan ez, mint a Bajnokok Ligája a futballban! Nem vagyunk azonban naivak, tudjuk, hogy a 'bajnokok' között a teljesítményeink még nem közelítenek a legjobbakéihoz vagy ahhoz, amire vágyakozunk. Tehát most meg kell erősítenünk a helyünket itt, jobb és stabilabb helyzetbe kell kerülnünk az elkövetkező években. Ezután közép- és hosszú távon a célunk a QS***** Plus szint elérése" - nyilatkozta dr. D, a BBTE rektora.A BBTE közleménye itt olvasható