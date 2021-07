Dragnea: a PSD egy operettpárttá vált, amelyet gyávák vezetnek. Ciolacu: nehéz időszakon van túl, nyugalomra van szüksége

Kiengedték csütörtökön a rahovai börtönből Liviu Dragneát. A Szociáldemokrata Párt (PSD) volt elnöke több mint két évet töltött le három és fél éves börtönbüntetéséből, amelyet a Teleorman megyei gyermekvédelmi igazgatóságnál történt fiktív alkalmazások ügyében róttak ki rá.



A büntetés-végrehajtási intézetből való távozásakor Dragnea azt mondta, "kín és szenvedés" volt számára a börtönben töltött időszak."Kétévnyi kín és szenvedés. Ez volt itt: visszaélések, szenvedés. Az emberek többsége mára megértette, miért kellett ide kerülnöm. Amikor én elmentem, Románia egy virágzó ország volt, magas jövedelmekkel, volt remény ebben az országban és volt jövő. Ma azonban ádáz diktatúra uralkodik, súlyosan sérül a szólásszabadság, az adósságokkal elzálogosították Románia jövőjét" - fogalmazott.Hozzátette, politikai fogolynak tekinti magát, mert ártatlanul zárták börtönbe. Azt mondta, az elmúlt hónapokban "kitartóan" kérték, hogy amikor szabadlábra helyezési kérelméről dönt a bíróság, ismerje el a bűnösségét. "Ezt nem fogadtam el, hiszen így akarták volna igazolni ezt a politikai alapon elindított dossziét. Sajnos nincs ellenzék, a PSD egy operettpárttá vált, amelyet gyávák vezetnek. Mindannyian azok" - nyomatékosította.Azt mondta, az alakulatot "porrá verték", nincs már személyisége a pártnak, nincsenek vezetői, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) "zsebében van".Kérdésre válaszolva azt is elmondta, akkor fog visszatérni a politikába, "ha lesz akivel és ha lesz akiért".Dragnea szerint gyermekei és kedvese,hiányzott neki a legjobban, amíg börtönben volt, és az elkövetkezőkben fia vállalkozásánál fog dolgozni.Azt mondta, sok levelet kapott ez alatt a két év alatt, és szándékában áll közzétenni ezeket, ha engedélyt kap rá.Egészséget kívánt a Szociáldemokrata Párt (PSD) volt elnökének, Liviu Dragneának az alakulatot jelenleg vezető, Dragneának a börtönből való távozásakor adott nyilatkozatát azonban nem kívánta kommentálni.Ciolacu egy Facebook-bejegyzésben egészséget kíván Dragneának, aki - mint írja - nehéz időszakon van túl, és most minden bizonnyal nyugalomra van szüksége."A nyilatkozatait nem fogom kommentálni. Magánszemélyként joga van véleményt mondani. Az új PSD-t a továbbiakban is a román emberek valós problémái foglalkoztatják: az életszínvonal romlása, az áremelkedések, a fizetések és nyugdíjak befagyasztása és az uniós alapok lehívása körüli katasztrófa" - írja.