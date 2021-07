Emberek százai kényszerültek elhagyni otthonukat Fehér megyében az áradások miatt

Több mint 200 személyt, köztük mintegy 70 gyermeket helyeztek el ideiglenesen a verespataki művelődési házban, miután elárasztotta a víz Dăroaia településen levő otthonaikat.



A Fehér megyei katasztrófavédelem legfrissebb mérlege szerint 72 házat öntött el a víz péntek este a Verespatak községhez tartozó faluban, ezek közül egy teljesen tönkrement. További 16 ház egy földcsuszamlás miatt rongálódott meg.208 személy (135 felnőtt és 73 gyermek) a verespataki művelődési házban töltötte az éjszakát, további negyvenen rokonoknál, ismerősöknél szálltak meg - derül ki a közleményből.Verespatakon és a hozzá tartozó más településeken is házakat, utakat rongált meg a heves esőzések miatt keletkezett árvíz, és hasonló problémákat jeleztek Aranyosszohodol (Sohodol) községből, Abrudbányáról (Abrud) és Topánfalváról (Câmpeni) is, ahol szintén több személynek kellett elhagynia otthonát.A Kerpenyes (Cărpiniş) és Topánfalva közötti 74-es országút mintegy 300 méteren járhatatlan az úttestre zúdult hordalék és egy földcsuszamlás miatt.Több Fehér megyei településen autókat sodort el az ár, illetve mintegy 7500 fogyasztó áram nélkül maradt a viharos szél okozta meghibásodások miatt.Jelenleg is több száz katonai tűzoltó, csendőr és rendőr vesz részt a kárelhárításban, munkájukat hegyimentők és a Vöröskereszt önkéntesei is segítik.A Fehér megyei közegészségügyi igazgatóság szakembereket küld ki szombaton a házaikból kilakoltatott személyek egészségi állapotának felmérésére.