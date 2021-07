Románia legfiatalabb és legképzettebb lakossággal rendelkező települése egy Kolozs megyei község

A Világbank nemrég közölt elemzésébőlkiderült: a Kolozsvár szomszédságában fekvő Szászfenes az ország legfiatalabb és egyben legképzettebb lakossággal rendelkező települése. A nagyközség e téren megelőzi Bukarestet, valamint olyan egyetemi városokat is, mint Kolozsvár vagy Temesvár.



Kolozs megye tekintetében a jelentés, mely fejlődési irányokat próbál megfogalmazni, arról is írt, hogy a megye más községeiben, falvaiban - főleg a megyeközponttól távol esőkben - radikálisan más a helyzet. Itt a lakosság inkább elöregedőben van.A megye összesen 81 települése közül mindössze 5-ben haladja meg a születések száma a halálozásokét: ezek Szászfenes, Apahida, Kisbács, Kolozsvár és Gyalu.Az is kiderült, Szászfenes más téren is országos rekordernek számít: 38.257 fős lakosságával a legnagyobb lélekszámú község.A lakosság sűrűségét tekintve (628 fő/km) szintén a városokkal konkurál - Kolozs megyében csak Kolozsvárt és Aranyosgyérest lakják ennél sűrűbben.