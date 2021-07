Cîțu ellátogatott a súlyos árvízkárosultakhoz Fehér megyébe, a helyieknek azonnali kárpótlást ígért

Fehér megyében – a nyugat-európai helyzethez hasonlóan – házakat, gazdaságokat és utakat rongált meg a heves esőzések miatt keletkezett árvíz, a Digi24 értesülései szerint legalább 120 háztartásban keletkeztek károk és közel 300 személyt kellett evakuálni.



A leginkább érintett települések közé tartozik Aranyosszohodol (Sohodol), vagy a Verespatak községhez tartozó Dăroaia, illetve hasonló problémákat jeleztek Abrudbányáról (Abrud) és Topánfalváról (Câmpeni) is.miniszterelnök,belügyminiszter ésvédelmi miniszter is a helyszínre ment, hogy feltérképezzék az áradás okozta károkat."Ma arról biztosítottam a károsultakat, hogy támogatást kapnak a kormánytól" – üzente Facebookján a miniszterelnök, aki a fentebb említett településekre szállt ki.Mint írja, a legfontosabb, hogy az áradásoknak nincs halálos áldozata. Ezért most az a prioritás, hogy a lehető leghamarabb felmérjék a károkat és helyreállítsák a rendet, ezért a belügy- és honvédelmi minisztérium egységei továbbra is a helyszínen maradnak, hogy segítsék a helyiek munkáját.Amint megtörténik a károk feltérképezése, a kormány azonnal küldi a támogatást, ezért minden árvízkárosultat megkér, hogy vegyék fel a kapcsolatot a helyi önkormányzatokkal – üzente Cîțu.