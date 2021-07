Közel 40 százalékkal emelkedett a fertőzöttek száma a múlt héten

Március óta először, ismét emelkedett az egy hét alatt azonosított koronavírus-fertőzöttek száma: múlt héten 39 százalékkal több fertőzést szűrtek ki az előző héthez képest.



A stratégiai kommunikációs csoport (GCS) vasárnapi jelentésében szereplő 44 újabb esettel 396-ra emelkedett a hét nap alatt regisztrált fertőzések száma, míg az előző héten mélypontot mértek 285 új esettel.A kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma is emelkedni kezdett: jelenleg 255 fertőzöttet ápolnak a Covid-kórházakban, közülük 30 állapota súlyos.Az elhalálozások száma nem növekedett: vasárnap egy fertőzött elhunytáról számolt be a GCS. Az utóbbi hónapban egyetlen olyan nap volt, amikor a járvánnyal összefüggésbe hozott áldozatok száma meghaladta a 10-et. Romániának néhány hete van arra, hogy felkészüljön a járvány közelgő negyedik hullámára - mutatott ráegészségügyi államtitkár, az oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) alelnöke egy tévéinterjúban. Úgy vélekedett: Nagy-Britannia, Spanyolország és Portugália példája azt mutatja, hogy a rendkívül ragályos delta vírusmutáció legfeljebb 6-8 héten belül a jelenlegi sokszorosára emelheti a fertőzések számát.A tisztségviselő hozzátette: az említett országokban annak ellenére terjed a delta vírusvariáns, hogy a lakosság nagy része be van oltva, az immunizációnak köszönhetően viszont alacsony a halottak és a súlyos esetek száma. Szerinte ez már alig jelent nagyobb nyomást az egészségügyi rendszer és a társadalom számára, mint egy influenza-járvány, tehát az élet lassan-lassan visszatérhet a normális kerékvágásba. Az, hogy Romániában mennyire válik kritikussá a helyzet szeptemberben, nagy mértékben attól függ, sikerül-e felpörgetni az oltáskampányt - figyelmeztetett a CNCAV alelnöke.A 19,3 millió lakosú Romániában eddig 4 millió 873 ezer ember - a beoltható, 12 év feletti lakosság 28,8 százaléka - kapott legalább egy adag koronavírus elleni vakcinát, a beoltottak száma pedig az utóbbi hónapban átlagosan napi tízezerrel emelkedett. Ebben az ütemben Románia 2023 júniusában érheti el a 70 százalékos átoltottságot. (MTI)