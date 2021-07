Fokozott légköri instabilitásra figyelmeztetnek a meteorológusok

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hőhullámokkal váltakozó instabil időjárásra vonatkozó, sárga és narancssárga jelzésű figyelmeztetéseket adott ki hétfőn az ország nagy részére.



A hőségre vonatkozó elsőfokú figyelmeztetés Olténiát, Munténiát, Moldva déli részét és Dobrudzsát érinti. Ezekben a régiókban a hőmérséklet-páratartalom index meghaladhatja a kritikus 80-as értéket.Az ország délkeleti részében kedden is kitart a hőség.Az ANM kiadott egy másik sárga jelzésű figyelmeztetést is, amely kedd délelőttig érvényes az ország területének nagy részén, és fokozott légköri instabilitásra vonatkozik. Az érintett régiókban záporok, zivatarok várhatók, a hirtelen lezúduló eső mennyisége elérheti a 20, helyenként a 40 litert is négyzetméterenként.Szintén viharos időre vonatkozó, másodfokú (narancssárga jelzésű) figyelmeztetés van érvényben kedd délelőttig Erdély, Máramaros és Észak-Moldva hegyvidékein. A légköri instabilitás keddre virradóan kiterjed a Bánságra, Olténia és Munténia egy részére is. A lehulló csapadékmennyiség elérheti a 35-50, helyenként pedig a 60-80 litert négyzetméterenként.A fokozott légköri instabilitás szerda délig kitart az ország majdnem minden régiójában.