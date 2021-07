Olyan rakétát tesztelnek az oroszok, amely „bármely célpontot elér a bolygón és kikerüli az amerikai rakétapajzsot”

Az orosz haderő az új, hiperszonikus, hajóról indítható "Tsirkon" nevű rakétáját tesztelte hétfőn, és a Twitteren meg is mutatták a világnak, mijük van.



🇷🇺#Russia|n Ministry of Defense publishes footage of the next stage of testing the Zircon hypersonic missile, during which the frigate Admiral of the Fleet Gorshkov successfully fired a product at a ground target at a distance of over 350 km.

The rocket's flight speed was Mach 7 pic.twitter.com/cDn2FHsRBR