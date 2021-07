Súlyos állapotban van a nejlonzsákban talált nő - újabb részletek derültek ki a szörnyű ügyről

Az intenzív osztályon ápolják azt a 40 éves nőt, akit egy nejlonzsákba kötve találtak meg a rendőrök egy szucsávai tömbház lépcsőházában. Az orvosok szerint az állapota súlyos.



Amint arról írtunk, a 112-es sürgősségi számon érkezett egy bejelentés hétfőn, miszerint találtak egy kiskorút egy fekete műanyag szemetes zsákban.Később kiderült, nem kiskorúról van szó, viszont az áldozat amellett, hogy pszichés zavarokkal küzd, fizikailag is fejletlen, lényegében tényleg akkora, mint egy gyerek.A Gândul információi szerint a rendőrség még vizsgálódik az ügyben, egyelőre családon belüli erőszak miatt nyomoznak, de elképzelhető, hogy gyilkossági kísérletre változtatják majd a gyanújukat.Az áldozat 62 éves anyjával és 37 éves öccsével él egy háztartásban, és a rendőrség szerint ők verték össze brutálisan, hogy végül elájult. Majd összekötötték a kezeit és a lábait, tettek egy kötelet a nyakába, utána beletették egy fekete műanyag zsákba, és a zsák száját is bekötötték.A rendőrök azt gyanítják, hogy meg akartak szabadulni a 40 éves nőtől, azonban az egyik szomszéd belenézett a zsákba és értesítette a rendőrséget.Az áldozat I-es besorolású fogyatékkal élő, az öccse II-es besorolású, az anya pedig a nő személyi gondozója is egyben.

Ha családon belüli erőszak miatt segítségre van szüksége, hívja az áldozatok megsegítése céljából működtetett 0800 500 333-as ingyenes, zöld telefonszámot, vészhelyzet esetén pedig az 112 segélyhívószámot.