Új kutatóállomást nyit a BBTE Neptunon, így aktívan részt vehet a Három Tenger Kezdeményezésben

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) új kutatóállomással fog rendelkezni a Fekete-tenger partján, egy, a Konstanca megyei Neptunban található épület odaítélését követően. Az épületet a román állam által szervezett aukció (RA-APPS) nyomán ítélték oda az egyetemnek, a döntést a BBTE fórumai érvényesítettek, és 2021. július 14-én aláírták a dokumentumokat az RA-APPS-szel.



„A BBTE döntéshozó fórumai (rektor/igazgatótanács/szenátus) elköteleződnek amellett, hogy egy olyan kutatóállomást hozzanak ott létre, amelynek (1) oktatási, (2) kutatási-fejlesztési-innovációs funkciói vannak, illetve hozzájárul a (3) a társadalommal ápolt kapcsolathoz. A kezdeményezés (1) alulról felfelé érkezett – szakmai gyakorlatok és/vagy kutatások igénye a Dobrudzsa/Fekete-tenger térségében a BBTE tanárai, kutatói és hallgatói részéről (az igényeknek megfelelő hely bérlése pedig nem megvalósítható) és (2) felülről lefele is, hiszen a BBTE mint 5 csillagos világszínvonalú egyetem (QS*****) nem maradhat ki a Három Tenger Kezdeményezés európai projektből (pl. digitalizáció, energia stb.), összehangolva ezt a Danubius projekttel is, mivel szeretnénk aktívan bevonódni a lászlóvárai tudományos kutatóállomás által.Emellett a helyi hatóságokkal közös projekteket is tervezünk, mivel azt tapasztaltuk, hogy a BBTE akadémiai jelenléte az ország különböző helyein ezeket társadalmi-gazdasági szempontból dinamizálja, versenyelőnyöket kínál, valamint pozitív hatással van a lakosság jólétére” – nyilatkozta dr. Daniel David egyetemi tanár, a BBTE rektora.A BBTE 440 éves akadémiai hagyományával Románia legrangosabb, vezető egyetemeinek páholyába tartozik, ma is gyakran a legjobb helyet foglalja el az egyetemi rangsorokban globálisan és szakterületenként is; öt éven át az első helyén állt az Egyetemi Metarangsorban, amely a jelentős nemzetközi egyetemi rangsorok eredményeit összesíti. A QS STAR nemzetközi vizsgálata nyomán a BBTE nemrég QS***** rangú egyetem lett, 2020-ban pedig Délkelet-Európa legreprezentatívabb egyetemeként befogadta a GUILD, amely a legrangosabb „world-class/research intensive”, azaz világszínvonalú, kutatásintenzív európai egyetemek szervezete.A BBTE – az ország legnagyobb tudományos közössége – jelenleg hat kutatóállomással rendelkezik: Árokalja (Beszterce-Naszód megye), Danubius Kutatóállomás (Krassó-Szörény megye), a Zsibói Biológiai Kutatóközpont (Szilágy megye), Jósikafalva (Kolozs megye), Nagybár (Hunyad megye), valamint a Hadrian Daicoviciu Didaktikai, Régészeti és Interdiszciplináris Kutatóállomás (Hunyad megye).(közlemény)