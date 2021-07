Patthelyzet: tovább folyik a vita a SIIJ felszámolásáról a koalícióban

Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője szerint az igazságszolgáltatásban elkövetett esetleges bűncselekményeket kivizsgáló speciális ügyészi osztály felszámolására kidolgozott új javaslat, amelyet az igazságügyi miniszter kedden mutatott be a koalíciónak, nem biztosít valós garanciákat a bírák függetlenségére.



Csoma cáfolta az igazságügyi miniszter azon állítását, miszerint az RMDSZ valójában nem akarja felszámolni a SIIJ-t. 'Támogatjuk a speciális ügyészség felszámolását, de az általunk javasolt módosítással együtt' - szögezte le a képviselő, aki szerint az igazságügyi miniszter által bemutatott javaslatnak az az egyik hátulütője, hogy nem nyújt megoldást olyan esetre, amikor a legfelsőbb bíróság egyik bírója ellen folyik eljárás, és az illető bíró kéri az ügy áthelyezését egy másik ügyészséghez. "A legfelsőbb bíróság bírái esetében nincs hova áthelyezni a nyomozást" - mondta.'Úgy vélem, hogy a román állampolgárok érdeke is az, hogy olyan bírái legyenek, akik a törvény és a saját lelkiismeretük alapján döntenek. Románia érdeke tehát, hogy független bíráink legyenek' - tette hozzá Csoma Botond.kormányfőhelyettes, az USR PLUS társelnöke úgy nyilatkozott kedden az állami televízió műsorában, hogy a SIIJ felszámolása tekintetében a koalíció patthelyzetbe került, mert az igazságügyi miniszter több variánst bemutatott ugyan, de egyiket sem fogadták el, mert az RMDSZ valójában nem akarja a speciális ügyészség felszámolását, a PNL-nek pedig semleges a hozzáállása.Barna kifejtette, a SIIJ felszámolásának egyszerű, kormány által elfogadott módját, amely alapján a SIIJ hatáskörei visszakerülnének az ügyészségekhez, DNA-hoz, DIICOT-hoz vagy a legfőbb ügyészséghez, az RMDSZ nem támogatja.'Az RMDSZ-esek gyakorlatilag nem akarják a SIIJ felszámolását. Ők azt akarják, hogy számoljuk fel a jelenlegi SIIJ-t, és költöztessük el, ugyancsak bírákkal foglalkozó speciális részlegként, a legfőbb ügyészségre, vagyis cseréljük ki az ajtón lévő feliratot és a postacímet' - fogalmazott Barna.Kifejtette, az USR PLUS-nak az a célja, hogy a Velencei Bizottság és az Európai Bizottság elvárásával összhangban osszák szét a SIIJ hatásköreit. 'Vagyis: ha korrupciós ügy - a DNA-hoz, ha szervezett bűnözés - a DIICOT-hoz, ha általános bűncselekmény - az ügyészséghez, ahogy ez mindenki esetében történik. A lényeg az, hogy többé ne foglalkozzon külön ügyészség a bírákkal, és nem az, hogy hova rejtsünk el egy bírákkal foglalkozó speciális ügyészséget' - tette hozzá.Barna elmondása szerint az igazságügyi miniszter azt javasolta, hogy ha egy bűnvádi kivizsgálás alatt álló bíró úgy véli, hogy az ügyével foglalkozó ügyészek részrehajlóak lehetnek, akkor kérheti a nyomozás áthelyezését egy másik körzetbe. Az RMDSZ azonban ebbe se egyezett bele, mert az RMDSZ nem akarja, hogy a DNA-nak joga legyen bírák kivizsgálására - mondta.'Azt akarják (az RMDSZ - szerk. megj.), hogy a DNA-nak ne legyen hatásköre ezen a területen, számomra nehezen megindokolható álláspontjuk szerint a bíráknak külön részleget kell fenntartani' - fogalmazott Dan Barna.Az USR PLUS társelnöke szerint a PNL semleges álláspontra helyezkedett ebben a kérdésben, azt állítva, hogy a tervezet bármilyen változatát elfogadja.