Áttelepítették a tusnádfürdői mézesbödönös anyamedvét

Áttelepítették szerdára virradóra egy távoli vadászterületre azt a hárombocsos anyamedvét, amely az elmúlt hónapokban több tucat házba és épületbe tört be Tusnádfürdőn. A három medvebocsot a Hagymás-hegységben lévő rehabilitációs központba vitték.



Amint arról írtunk, a napokban az anyamedve a bocsaival egy konyhába hatolt be éjjel, ahol kinyalták a mézesbödönt, majd távoztak. tusnádfürdői polgármester az AGERPRES hírügynökségnek elmondta, az anyamedvének már vasárnap kihelyezték a csalit, és a nagyvad kedd este érkezett a település sportpályájának közelébe, ahol a vadászoknak sikerült altatólövedékkel elaltatniuk és befogniuk, a három bocs azonban visszafutott az erdőbe. A csapatnak, amelynek tagjai között egy állatorvos is volt, több mint három órán át kellett várakoznia, amíg a medvebocsok visszatértek a településre, és sikerült befogni őket is.Az elöljáró szerint az anyamedvét 22 óra körül, a bocsokat csak hajnali fél 2 felé sikerült befogni. A felnőtt állatot egy távoli vadászterületre szállították át, a három bocsot pedig Nagy-Hagymás lábánál működő medve-visszavadító központba vitték.Az elmúlt hónapokban az anyamedve több tucat ingatlanba - lakóházakba, panziókba, garázsokba, vendéglőkbe - hatolt be bocsaival a településen, jelentős károkat és pánikot okozva a helyieknek.Butyka Zsolt szerint jelenleg 6-8 medve jár le minden este Tusnádfürdőre. A település lakói a közelmúltban tiltakozó felvonulást is szerveztek a tarthatatlan helyzet miatt.