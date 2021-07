INSP: 40 százalék alatti a korcsoportok átoltottsága; nincsenek védve a veszélyeztetettek

Az országos közegészségügyi intézet (INSP) aggasztó jelentést tett közzé azon a napon, amikor az új fertőzések száma több mint egy hónap után 100-ra emelkedett. Romániában egyetlen korcsoportban sem haladja meg a 40 százalékos átoltottsági arányt, és a legmagasabb kockázati kategóriába tartozó, 60 év felettiek mindössze egyharmada oltotta be magát. A halálesetek 86,1 százaléka 60 év feletti fertőzötteknél következett be. Az elhunytak 57,5%-a férfi. Mindeközben a WHO és a román tisztviselők is a világjárvány új hullámának megjelenéséről tartanak, hisz ahogyan Ioana Mihaila egészségügyi miniszter is beszámolt róla, a koronavírus fertőzőbb változatának számító delta variáns augusztus végére domináns lesz Európában és Romániában is – írja a Digi24.ro.



Az elmúlt 60 napban sikerült stabilizálni a járványhelyzetet az országban, így csökkenő tendenciát mutat az elmúlt 60 napban mind a megerősített esetek száma szempontjából, mind pedig a halálesetek és az intenzív ellátásban kezelt betegek száma lecsökkent. Az INSP szerint az új esetek átlaga napi 40 eset körül stabilizálódottAz európai térség országaiban viszont egyre rosszabb a helyzet mind a koronavírus delta változatának elterjedése, mind pedig a korlátozási intézkedések elhagyása miatt. Ilyen körülmények között július végére becslések szerint Romániában átlagosan napi 20-200 új eset fordul majd elő - tette hozzá az INSP. A jelentés rámutat arra is, hogy az oltásnak továbbra is a COVID-19 kezelési stratégia középpontjában kell állnia a betegségek, halálesetek és kórházi ellátások számának csökkentése érdekében.Az elmúlt héten a COVID megbetegedések 44,2 százalékát Bukarestben, Kolozs, Iaşi, Ilfov és Konstanca megyében regisztrálták. Az INSP szerint a halálesetek 64%-át Bukarestben, valamint Iaşi, Prahova, Argeş és Brassó megyében jegyezték. A világjárvány kezdetétől napjainkig minden 77-ik megbetegedést egészségügyi dolgozók körében regisztráltak. A koronavírus áldozataiként regisztrált halottak 94,6 százalékának volt legalább egy társbetegsége.Július 9-ig országszerte több mint 9 100 000 adag oltást adtak be. Több mint 4 640 000 személyt immunizáltak, 170 000-en viszont csak a vakcina első adagját kapták meg.