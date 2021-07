Szakemberek helyett ezután a polgármesterek rendelhetik el a medvék eltávolítását

Közleményben tudatta szerdán az RMDSZ, hogy a kormány elfogadta a lakosság által reklamált medvékkel szembeni fellépést szabályozó rendeletet. Mint kiderült, a végső döntést a polgármesterek hozhatják meg.



„A ma elfogadott sürgősségi kormányrendelet értelmében minden önkormányzatban megalakul az azonnali sürgősségi beavatkozó csapat. Ezt

a sürgősségi beavatkozó csapatot a polgármester vagy esetenként az alpolgármester vezeti a törvény értelmében. Ők azok a személyek, akik a szakmai vélemények alapján meghozzák a döntést

a jogszabály értelmében az azonnali eltávolítás módjáról, amely háromféle lehet: a nagyvad elhajtása, altatása és áthelyezése, valamint az eutanázia vagy kilövés" - idézi a közleménykörnyezetvédelmi minisztert.Mint írják: az azonnali beavatkozó csapat tagjai a polgármester vagy az alpolgármester, a helyi csendőrség tagjai, a helyi vadásztársaság vagy vadászegyesület technikai szakszemélyzete, valamint egy állatorvos.A rendelettel kapcsolatban kikértükvéleményét, aki a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársaként medvekutatással foglalkozik. Elmondta: vannak olyan esetek, amikor szükség lehet a sürgős beavatkozásra. Ez pedig jelentheti akár a problémát okozó medvék kilövését is, melyhez szükség volt egy törvényi keretre.Viszont rámutatott: ha ezzel párhuzamosan nem sikerül felszámolni azokat az okokat, melyek miatt a medvék beszoknak a településekre, a problémák fennmaradnak. Pl. ha a szemetesekben továbbra is könnyen elérhető élelmet találnak az állatok, csak idő kérdése, hogy egy kilőtt példány helyére mikor érkezik egy következő medve.A jogszabályban szereplő "altatás és áthelyezés", az ún. relokáció módszerével kapcsolatban pedig kétségeinek adott hangot. Elmondta: úgy véli, ezek a helyi csoportok nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy oly módon telepítsenek át egy medvét, hogy az ne térjen vissza az adott településre vagy ne menjen be más településekre.Kifejtette: a sikeres relokációhoz két dolog szükséges: az, hogy az állat messzire kerüljön, illetve hogy negatívan legyen kondicionálva, azaz a későbbiekben igyekezzen kerülni az ember közelségét.Azzal kapcsolatos kérdésünkre, hogy mit szól ahhoz, hogy szakértők helyett polgármesterek, politikusok döntenek, elmondta: nem tartja kizártnak, hogy több esetben dönthetnek majd a problémásnak ítélt medvék kilövetése mellett, mint ahány esetben ez feltétlenül indokolt lenne.Hozzátette: nem egyszerű feladat eldönteni pl. azt sem, hogy ugyanazt a medvét látják több alkalommal is egy adott településen vagy sem. Főleg, ha éjszaka van, és stresszes helyzetben kell egy ilyen döntést meghozni.