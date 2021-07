Háromszéki kórházmenedzser: problémákat okoz, ha az orvosokat oltásra vagy tesztre kötelezik

András-Nagy Róbert, a Kovászna Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere szerint problémákat fog okozni, ha az egészségügyi személyzetet oltásra kötelezik vagy időszakosan saját zsebből kifizetett tesztet várnak el tőlük.



A megyei kórház menedzsere úgy vélte, ha ezt a kormány meglépi, az az alkalmazottak felmondását vonja maga után, akik helyett nem igazán fognak egyhamar mást találni, a Sepsiszentgyörgyön működő egészségügyi intézmény 145 munkatársa esetében pedig ha 50-en felmondanának, az a kórház működését veszélyeztetné.Mint sajtótájékoztatóján a G4media közlése szerint elmondta, ez az európai országok körében is kényes téma, hisz annak ellenére, hogy az a döntés született: az oltás nem kötelező, most azt vitatják be kell-e oltsa magát az egészségügyi személyzet, közülük csak azok-e akik betegekkel találkoznak (orvos, ápoló), és ha nem kell, akkor a teszt lesz-e kötelező, illetve azt ki fizeti ki. Ezektől függ ugyanis az szerinte, hogy egyesek felmondanak-e a kórházakban. Ő személy szerint igazságtalannak tartaná az oltás és a saját zsebből történő tesztelést. Szerinte az orvosok épp elég áldozatot hoznak ezek nélkül is a járványidőszak alatt és azon túl is.Hozzátette, az egészségügyi intézmények már most humánerőforrás hiánnyal küzdenek, ők volt amikor öt alkalommal hirdettek meg egy állást, amíg végre találtak valakit, aki betöltse. ( g4media.ro