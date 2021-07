Gheorghiță: szeptember közepére napi 1500 koronavírusos esettel számolunk

Az elmúlt két hétben valamelyest emelkedett az új fertőzöttek száma az országban, különösen a fiatalok körében – mondta Valeriu Gheorghiță, az országos oltási kampány koordinátora, aki hozzátette: bár lassú az esetszámok emelkedésének üteme, attól tart, hogy szeptember közepére napi 1500 új koronavírus-fertőzött lesz.



„Mindenképpen emelkedő tendenciáról van szó, még úgy is, hogy abszolút számokban mérve egyelőre nincs sok új fertőzött. Az elmúlt hetek adataiból például azt láthatjuk, hogy nagyon jelentősen megnőtt a 40 év alattiak körében a fertőzések száma” – mutatott rá a katonaorvos.Persze vannak olyan megyék, ahol az immunizálás szintje magas. Bukarestben a lakosság beoltottsági szintje 60% fölött van, de ettől függetlenül sok helyen még mindig kitettek az emberek a betegség súlyos lefolyásának – hívta fel a figyelmet Gheorghiță.A szeptemberi esetszámok becslése kapcsán kihangsúlyozta: a következő hullám erejét jócskán csökkentheti, ha a lakosság beoltatja magát."A koronavírus elleni oltások nemcsak az egészségünk védelmére szolgálnak, hanem a körülöttünk lévőkre is tekintettel kell lennünk"- mondta Gheorghiță a Digi24-nek Nemrég felröppent a hír, hogy Romániában bevezethetik a harmadik oltás lehetőségét is , ezzel kapcsolatosan a katonaorvos elmondta, hogy ilyen döntés meghozására még nincs megalapozott tudományos konszenzus, tehát várják az adatokat.