Elhunyt Gálfalvi Zsolt erdélyi irodalom- és színikritikus, esszéíró

Elhunyt 87 éves korában Gálfalvi Zsolt erdélyi irodalom- és színikritikus, esszéíró, szerkesztő, a marosvásárhelyi színház egykori igazgatója - közölte csütörtökön a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata a Facebook-oldalán.



Gálfalvi Zsolt 1933-ban született Marosvásárhelyen, a Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv- és irodalomtanári diplomát 1955-ben. 1951-től az Utunk folyóirat szerkesztőségében dolgozott, majd 1956-tól az Igaz Szó belső munkatársa, 1962-től főszerkesztő-helyettese.A marosvásárhelyi Állami Magyar Színház igazgatója volt 1967 és 1969 között. 1969-ben Bukarestbe költözött, ott az Előre és A Hét főszerkesztő-helyettese volt. Az Utunk, az Igaz Szó, A Hét, az Új Élet és az Előre hasábjain közölt irodalmi és színházi kritikáin kívül román és német folyóiratokban is jelen volt tanulmányokkal, esszékkel. Első kötetébe (Írók, könyvek, viták. 1958) pályája első szakaszában született irodalomkritikai cikkeit és tanulmányait gyűjtötte össze.Az írás értelme című második kötetében (1977) olyan kortárs írók, költők műveit elemzi, mintSzínházi jegyzeteit Prospero szigetén címen adta közre. Élénk visszhangot váltott ki 1981-ben indult "élő irodalmi folyóirata", a bukaresti Román Televízió magyar adásában Sokszemközt című rovata, amelyben kortárs romániai magyar írókkal beszélgetett.Gálfalvi Zsolt Prospero szigetén című könyvének bevezető esszéjében mondja: “A bölcs, a tapasztalt, a minden emberit megértő Prospero többre, másra képes: érzékenységével, tudásával, gondolatainak és érzelmeinek erejével, a kimondással, a formába öntésseé feloldani segít a lélek csomóit, humanizálja a létet.” Mintha saját ars poeticája lenne ez a jellemzés, maga Gálfalvi Zsolt is képes volt arra, hogy bármilyen feladatott vállalt, a “formába öntéssel”, vagyis fegyelmezett pontosságával és empátiájával mindig megtalálja a megoldást. Rendkívül felkészült irodalomkritikusként és esszéíróként magasra emelte a mércét, és valamiféle arbiter elegantiae volt a romániai magyar irodalmi életben. De akárcsak más jelentős erdélyi közéleti személyiségek esetében, nála sem lehet szétválasztani az életet és a művet, a kettő egyetlen egész, és közéleti szerepvállalása éppen olyan fontos volt, mint irodalomkritikusi és esszéírói munkássága. Ahhoz az értelmiségi nemzedékhez tartozott, amely Kós Károlyék transzilván elkötelezettségét követve, felelősséget érzett a magyar intézmények működéséért. Íróként, szerkesztőként vagy színházigazgatóként ez a felelősség vezérelte. Amikor létrejött a Romániai Magyar Írók PEN Clubja, szívósan és következetesen megküzdött azért, hogy elismertesse Romániában és a Nemzetközi PEN Clubban is az új intézményt. Később a Román Televízió Igazgató Tanácsának korelnökeként egy ideig el kellett látnia a tényleges elnöki teendőket, és hamar bebizonyította, hogy mindenki megelégedésére, talán elődeinél is jobban irányítja a közszolgálati televíziót. Azt sem felejthetjük, hogy televíziós elnökként is intézményalapító tudott lenni, hiszen neki is köszönhető, hogy létrejött a Román Televízió Marosvásárhelyi Területi Stúdiója, magyar és román szerkesztőséggel.Aggódó figyelme, megbízható értékítélete, közösségi elkötelezettsége, intézményeink sorsáról, jövőjéről való folyamatos töprengése hiányozni fog nekünk. Nyugodjék békében!