Romániába importálná a pedofilellenes, homofób magyar törvényt az EMNP

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) arra buzdít, hogy a magyar állampolgársággal rendelkezők minél nagyobb létszámban vegyenek részt az Orbán Viktor által bejelentett, "gyermekvédelmi" (valójában melegellenes) népszavazáson.



Ugyanakkor Csomortányi Karlendítő István, az alakulat elnöke bejelentette, hogy az EMNP a "saját képviselőjén keresztül" (az RMDSZ színeiben jutott be a parlamentbe) benyújt egy törvényjavaslatot a román parlament elé. A párt közleménye alapján ez a magyarországi, sokak által kirekesztőnek ítélt "pedofilellenes" törvény koppintása lehet majd.Amint arról beszámoltunk, a benyújtásakor még a pedofilok büntetését szigorító jogszabályba utólag csempésztek be olyan passzusokat, melyek negatívan diszkriminálják az LMBTQ embereket. A módosítók nagy felháborodást keltettek mind Magyarországon , mind az EU hatóságai körében "Ideje, hogy Románia törvényhozói is állást foglaljanak a gyermekvédelem ügyében, tisztázzák, hogy szándékoznak-e megvédeni a gyermekeket ettől a típusú propagandától, melyet a szabadság ürügyén különböző gyanús hátterű civil szervezetek próbálnak a romániai, és ezzel az erdélyi társadalomra ráerőltetni. Ez fontos és hasznos lépés lenne, akár annak az ódiumát is vállalva, hogy ezzel Magyarország és Lengyelország mellett Románia is bekerül a boszorkányüldözést, koncepciós eljárásokat elszenvedő országok sorába" – fejtette ki a Néppárt elnöke.