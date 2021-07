Ösztönözné a kormány az oltakozást - lehet, hogy mezőgépeket nyerhetünk majd lottón

Dan Barna miniszterelnök-helyettes, az USR-PLUS elnöke szerint a kormány arról tárgyal, hogy bevezetnének különféle kedvezményeket azok számára, akik beoltatják magukat Covid-19 ellen - írja az Agerpres.



Konkrétumokat azonban alig mondott, mivel - állítása szerint - nem szeretne olyasmiket bedobni a közéletbe, amikből végül nem lesz semmi. Elmondta, számos ötlet felmerült, és ezek közül néhány tetszett a miniszterelnöknek is.Barna szerint szóba került, hogy utalványokat, vásárlási jegyeket kínáljanak fel, és tekintettel arra, hogy elsősorban falun lenne szükség az oltási kampány felgyorsítására, az is felmerült, hogy sorsoláson nyerhessenek mezőgépeket azok, akik beadatják maguknak a vakcinát.Az, hogy pénzt kapjanak az oltakozók, mint kifejtette, nem valószínű.Az adományozáson túl Barna szerint azt is fontolgatják, hogy korlátozzák a be nem oltottak hozzáférését olyan szolgáltatásokhoz, melyek nem számítanak létfontosságúaknak: például a bevásárlóközpontokba való bejutást.