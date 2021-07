Magyarázatot várnak: hogyhogy nem támogatja a kormány az oktatást az eredmények garanciája nélkül?!

A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) felkérte a miniszterelnököt, magyarázza el a közvéleménynek, hogyan tervezi korszerűsíteni a kormány a tanügyet, tekintve, hogy Florin Cîţu nemrég azt nyilatkozta, a kormány nem fog többé beruházni az oktatásba a várható eredmények garanciája nélkül.



Az AGERPRES hírügynökségnek pénteken kiküldött közlemény értelmében a FSLI felkérte a kormányfőt, tisztázza a következőket: pontosan milyen beruházásokat akar a tanügyben eszközölni; emelkedni fognak-e a pedagógusi fizetések, vagy sem; hogyan fogja korszerűsíteni az iskolákat; mi módon javítanak az iskolai tanterveken; vagyis, hogyan fogják modernizálni a román oktatást? Illetve azt is magyarázza el a közvéleménynek, az ő meglátásában hogyan jellemezhető a „teljesítmény” az oktatásban.A közleményben kifejtik ugyanakkor, hogy a szakszervezeti tömb tagjait kellemetlen meglepetésként érte a kormányfő azon kijelentése, hogy nem akar többé eredmény nélküli beruházásokat a kutatás, oktatás vagy egészségügy területén.„A kormányfőnek meg kell értenie, hogy ezek az ágazatok nem tudnak teljesítményeket felmutatni, ha nem biztosítják számukra az optimális körülmények biztosításához szükséges pénzösszegeket” – áll a közleményben.Emlékeztetnek, hogy az idei költségvetésben a kormány a GDP valamivel több mint 3%-át irányozta elő az oktatásnak a törvény által előírt 6% helyett. Azt is megemlítik, hogy országszerte ezernél is több olyan iskola van, amelyben nincs folyóvíz, a mellékhelyiség az udvaron található; vagy, hogy a tanítók, tanárok egy része kénytelen saját zsebből megvásárolni a tanításhoz szükséges didaktikai eszközöket, mert a tanintézetnek erre nincs büdzséje.A FSLI szerint az iskolai infrastruktúrába való beruházás soha nem volt prioritás a jelenlegi kormány számára, ahogyan az elmúlt harminc évben kormányon lévőket sem érdekelte.A szakszervezeti tömb felhívja a figyelmet, hogy az oktatási rendszer fejlődése érdekében a humán erőforrásokba való beruházás kulcsfontosságú, de jelenleg a pedagógusok fizetése a legalacsonyabb az egész állami szektorban.