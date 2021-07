Megnövekedett a határforgalom, mutatjuk hol lehet tájékozódni az aktuális helyzetről

A megnövekedett határforgalom miatt ebben az időszakban naponta megközelítőleg 3900 határrendőr van szolgálatban – tájékoztatott pénteken kiadott közleményében az országos határrendészet (IGPF).



Emellett a forgalmi értékek dinamikájától függően, szükség esetén, a maximális kapacitáson fogják működtetni a határátkelőket (főként a román- magyar és a román-bolgár határon), és állandó kapcsolatot tartanak fenn a szomszédos államok hatóságaival is, hogy a kétoldalú megegyezések alapján közös intézkedéseket hozzanak az operatív határellenőrzés érdekében – áll az IGPF közleményében.A határrendészet azt javasolja a román és a külföldi állampolgároknak, hogy a torlódások elkerülése végett vegyék igénybe a kevésbé népszerű határátkelőket is, és tájékozódjanak a cél- és tranzitországok beutazási feltételeiről.A hatóság emlékeztet ugyanakkor, hogy a román-magyar határvonalon 12 határátkelő áll az utazók rendelkezésére: Arad megyében Nagylak 1, Nagylak 2, Tornya, Gyulavarsánd; Bihar megyében Nagyszalonta, Bors 1, Bors 2, Érmihályfalva, Székelyhíd; Szatmár megyében Csanálos, Pete; Temes megyében Nagycsanád.A Bulgáriába utazók a következő határátkelő pontokat vehetik igénybe: Konstanca megyében Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă; Călăraşi megyében Călăraşi; Giurgiu megyében Giurgiu; Teleorman megyében Turnu Măgurele és Zimnicea, Dolj megyében Calafat és Bechet (ez utóbbi csak a teherforgalom előtt van nyitva).„Emlékeztetjük önöket, hogy ebben az időszakban az országba történő beutazáskor a munkatársaink által végzett, elsősorban az úti okmányok ellenőrzésére irányuló határellenőrzésen a megyei közegészségügyi igazgatóságok képviselői is részt vesznek a járványügyi szűrővizsgálatok elvégzése és a konkrét intézkedések elrendelése érdekében” – szögezi még le a határrendészet.