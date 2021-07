A beoltatlanok közül kerül ki az új fertőzöttek és elhunytak túlnyomó többsége

Az utóbbi négy hétben az új fertőzöttek 87%-a és a koronavírussal összefüggésben elhunytak 91%-a nem volt beoltva; semmi kétség sem maradhat afelől, hogy a beoltottak védettek, azok pedig, akik nem kapták meg a vakcinát, még mindig ki vannak téve a veszélynek - nyilatkozta Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter.



Amikor azt mondjuk, hogy a járvány negyedik hulláma a beoltatlanoké lesz, akkor arra utalunk ezzel, hogy kiket érint leginkább, és a beoltatlanok magas kockázatnak vannak kitéve, sokkal nagyobb valószínűséggel betegszenek meg súlyosan/veszítik életüket a fertőzés miatt - magyarázta a miniszter.Mihăilă rámutatott, a negyedik hullám magas fertőzésszám mellett is várhatóan kevesebb elhalálozással járhat, akárcsak Nagy-Britanniában, hiszen a beoltottak ha meg is fertőződnek, enyhe tünetekkel átvészelik a betegséget.Jelenleg a járványhelyzet még mindig rendben lévőnek tűnik, de nő a fertőzések száma; az országos statisztikai intézet előrejelzései szerint pesszimista szcenárióban szeptember 15-ére elérhetjük a napi több mint 1500 új esetet is - nyilatkozta a miniszter.Néhány napja Răzvan Cherecheș, a kolozsvári BBTE közegészségügyi professzora azt nyilatkozta , a koronavírus-járvány negyedik hulláma valószínűleg szeptemberre éri el Romániát, miután augusztus végére dominánsá válik a koronavírus delta variánsa.