Halálos áldozattal járt egy balul elsült medvekergetés egy Hargita megyei esztenán

Hét órás műtétnek vetették alá a iaşi-i Szent Spiridon Kórházban azt a 45 éves pásztort, akit a Maros, Hargita és Suceava megye határában elterülő erdőterületen, Drăgoiasa falu határában, Hargita megye területén levő esztenán sebesített meg pénteken este a szarvasmarhákra támadó medve.



Dr., a Iaşi megyei SMURD koordinátora szombaton arról tájékoztatott, hogy a férfit reggel Suceaváról Iaşiba szállították, ahol a Szent Spiridon Kórház arc-, állcsont- és szájsebészeti osztályára utalták be. A férfi súlyos koponyasérülést, többszörös arccsonttörést, hasi sérüléseket szenvedett, és a nagyvad több ujját is leharapta. Testén több helyen is harapásnyomok voltak. Amikor a SMURD csapata átvette, a férfi eszméleténél volt.A műtétet, amely megközelítőleg hét órát tartott, több szakorvosból álló csapat végezte, többek között arcplasztikai sebészeti beavatkozásnak vetették alá."Jelenleg a páciens hemodinamikailag stabil, intubálták, mechanikusan lélegeztetik, és reméljük, hogy állapota kedvezően alakul" - mondta, a kórház főorvosa. Hozzátette, a férfinek több arcplasztikai műtétre lesz még szüksége.Egy Hargita megyei esztenán dolgozó három Maros megyei férfi péntek este megpróbálta elűzni a medvét, amely szarvasmarhára támadt a közelükben. Kettőjüket a vadállat súlyosan megsebesítette, az egyik, egy 26 éves fiatalember, aki a támadás közben bemenekült az erdőbe, meg is halt; élettelen testére szombat reggel bukkantak rá az őt kereső mentőcsapatok a Maros, Hargita és Suceava megye határában elterülő erdőterületen. A második férfit súlyos állapotban kórházba szállították. Az esztenán dolgozó harmadik férfi volt az, aki a hatóságokat riasztotta az 112-es segélyhívószámon.A Hargita megyei csendőrség, környezetvédelmi őrség és környezetvédelmi ügynökség illetékesei elkészítették a szükséges dokumentációt az egy személy halálát okozó medve kilövésének engedélyeztetéséhez - jelentette be szombatonkörnyezetvédelmi miniszter.A környezetvédelmi minisztérium folytatja a szükséges lépéseket ahhoz, hogy megoldja a medvekérdést Romániában - írta Tánczos. "Megteremtettük a lakott területen való azonnali beavatkozás törvényes kereteit, és további intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy csökkentsük az ember és a medve találkozását mind a lakosság, mind a faj védelmében. Őszinte részvétemet fejezem ki az elhunyt családjának, és továbbra is fenntartom, hogy semmi sem lehet fölöttébb az emberi életnél. Meg kell őriznünk a racionalitásunkat, és az intézkedések foganosításával a jövőben a minimálisra kell csökkentenünk a hasonló tragikus események esélyét" - szögezi le bejegyzésében Tánczos.