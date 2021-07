Alexandru Rafila: nem lenne szabad diszkriminálni a be nem oltottakat

A Romániát az Egészségügyi Világszervezeteben (WHO) képviselő szakértő az antena3 műsorában beszélt arról, hogy bár Románia a legutolsó helyen van az EU-ban az átoltottságot tekintve, a problémákra nem megoldás a be nem oltottak negatív diszkriminációja. Azaz, hogy nem akarják beengedni be őket bizonyos helyekre, rendezvényekre.



Amint arról írtunk, a kormány valóban tárgyal szigorító intézkedésekről . Egyelőre konkrétumokat nem közöltek, azonbanminiszterelnök-helyettes szerint lehetséges, hogy korlátozzák majd az oltással nem rendelkezők hozzáférését olyan szolgáltatásokhoz, melyek "nem létfontosságúak". Barna szerint ilyen intézkedés lehet, hogy kitiltják őket a mallokból.azonban ezzel nem ért egyet. Ugyanakkor elmondta, szükségesnek tartja az oltást, hiszen ez védhet meg attól, hogy súlyosra forduljon a betegség, illetve hogy - fertőzés esetén - kórházba kerüljünk."Nem szabad diszkriminálni az embereket az oltás alapján" - mondta. A szakorvos szerint az, hogy "ketté osztjuk a világot oltottakra és nem oltottakra", az nem jó, mert frusztrációkhoz, egyelőtlenségekhez, diszkriminációhoz vezet, ami nem kívánatos.Hozzátette: ezt az álláspontot a WHO mindig is hangsúlyozta. A szervezet véleménye az, hogy tájékoztató kampányok révén kell meggyőzni az embereket, hogy vegyék fel az oltást, nem pedig tiltással kellene kényszeríteni őket."Nem szabad kényszerítő intézkedésekkel kompenzálni azt, hogy a kormány nem volt képes megfelelően tájékoztatni a lakosságot" - szögezte le a szakértő.Aki szerint ugyanakkor nem számít diszkriminációnak az, ha egy rendezvényre csak oltottakat engednek be, amennyiben a be nem oltottaknak felajánlják a lehetőséget, hogy PCR vagy antigén tesztet készíttessenek, és amennyiben bebizonyosodik, hogy nem fertőzőek, őket is beengedik. (bzi.ro, hírszerk.)