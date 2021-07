Belügyminiszter: ne számítsunk augusztustól lazításokra, a beltéri maszkviselés is kötelező marad

Lucian Bode azt is elmondta: a rendőrök ezentúl is éberen figyelik majd a szabályok betartását, és büntetik is azokat, akik nem tartják tiszteletben az előírásokat.



Kifejtette: augusztus elsejétől nem érdemes jelentős lazításokra számítani, esetleg annyi engedményt tesznek a hatóságok, hogy valamennyivel megnövelik a különféle rendezvények résztvevőinek maximális számát. A tárcavezető szerint inkább csak kipótolnak, bővítenek itt-ott a korábban bevezetett enyhítő intézkedéseken, újakat nem hoznak majd.Leszögezte: zárt terekben biztosan kötelező marad a maszkviselés augusztus 1. után is, és a hatóságok szigorúan ellenőriznek majd.Bode arról is beszélt, hogy aggodalommal figyelik, hogy egyes nyugat-európai országokban ismét szigorító intézkedéseket vezettek be a járvány miatt. Elmondta: Romániában egyelőre ilyesmire nincs szükség, mi még a lazítás időszakát éljük.