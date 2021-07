Cseke Attila: 100 új bölcsőde megépítését hagyja jóvá augusztusban a fejlesztési minisztérium

Az RMDSZ bölcsődeépítési programja hamarosan a kivitelezési szakaszához ér, jövő hónapban hagyja jóvá a minisztérium az első finanszírozási kérelmeket – jelentette be keddi, bukaresti sajtótájékoztatóján Cseke Attila.



A fejlesztési szaktárcavezető hozzátette: a héten hagyta jóvá a bölcsődék terveit a technikai szakbizottság. A Szövetség kormányzati szerepvállalása után a fejlesztési minisztérium bemutatta a bölcsődeépítési programot, elkészültek a látványtervek, a megvalósíthatósági tanulmányok, és most a szakbizottság is jóváhagyta a terveket és a technikai mutatókat – mondta el a miniszter, aki hozzátette: fél éve dolgozik a szaktárca ezen az intézkedésen, amelyhez a hatályos építkezési szabályozást is frissítették.A szakmai jóváhagyást követően a minisztérium elemzi a már beérkezett 128 bölcsődeépítési kérést, és az elsőket augusztusban jóváhagyja a szaktárca – jelentette be a Cseke Attila. Így elindulhat a közbeszerzési folyamat, amely során az építőket leszerződtetik, és elkezdhetik építeni az első bölcsődét. Jelentős előrehaladást tervez mandátum végéig a fejlesztési minisztérium a bölcsődék számának növelését illetően.„A fiatal családokat támogatni akarjuk azzal, hogy több bölcsődét építünk. Erre vállalkoztunk, és az intézkedés már nem csak tervekben, papíron létezik, hamarosan jóváhagyjuk az új bölcsődék megépítését” – hangsúlyozta a miniszter. Az önkormányzatok felmérték a helyi közösségek igényét, a szakmai mutatók jóváhagyása pedig azt bizonyítja, hogy egy megalapozott, kivitelezhető tervet készített a minisztérium.Az RMDSZ javaslatára koalíciós döntés született a bölcsődék megépítése utáni, működési állami finanszírozásra is – mondta el a szaktárcavezető. Arra biztatott minden önkormányzatot, hogy iktasson bölcsődeépítési kérést, ha eddig nem tette meg. A kérések indoklásához a településre vonatkozó születési ráta igazolása is szükséges. Mint ismeretes, a szaktárca állami költségvetésből különítette el a szükséges forrásokat az új bölcsődék megépítésére, de a Helyreállítási Alapból is 230 millió eurót biztosít a fejlesztési minisztérium új, korszerű és energiatakarékos bölcsődék építésére.(közlemény)