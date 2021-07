A FIDESZ és az EMNP mintájára az AUR is törvényt hozna az LMBTQ emberek ellen

A román szélsőjobboldali alakulat közleményt adott ki, melyben arról írnak, hogy elkezdik egy olyan törvény kidolgozását, mely megakadályozná "a homoszexualitás és a nemváltás népszerűsítését" a kiskorúak körében. Állításuk szerint azt követően döntöttek így, hogy konzultáltak a tagjaikkal és a szimpatizánsaikkal.



Madarat tolláról, embert (elv)barátjáról. Fotók: George Simion és Orbán Viktor (Forrás: a két politikus Facebook-oldala)

"A tagjaink és a szimpatizánsaink több mint 98%-a támogatja egy ilyen törvény sürgős elfogadását, melynek célja, hogy védje a gyerekeket az óvodákban és az iskolákban. Követjük ezzel a budapesti kormány nemrég kifejtett álláspontját, mely hasonló törvényt hozott" - idézitárselnököt a közlemény, aki azt is elmondta: más európai, konzervatív pártokkal is tárgyalnak ez ügyben."Az AUR támogatja a családot és a keresztény értékeket. Az LGBTQI aktivisták nincs mit keressenek a romániai óvodákban, iskolákban. Meg akarjuk védeni a román gyerekeket a koruknak nem megfelelő propagandától" - így a másik társelnök,Amint arról beszámoltunk, pedofilellenes, homofób törvényt fogadott el a FIDESZ-KDNP kezdeményezésére a magyar országgyűlés, mely nagy felháborodást keltett nemcsak Magyarországon , hanem Európa-szerte A jogszabály lényegében megtiltaná az iskolákban, óvodákban a homoszexualitásról való beszédet, nem törődve azzal, hogy ezzel mekkora károkat okoz pl. az érintett gyerekeknek.Emellett fantomokkal is hadakozik, mivel tiltja a nemváltás - egyébként sehol a világon nem létező - iskolai, óvodai népszerűsítését is.Pár napja az egyik erdélyi magyar törpepárt, az Erdélyi Magyar Néppárt is bejelentette, hogy Romániába importálná a pedofilellenes, homofób magyar törvényt . Mint nyilatkozták, "saját" (valójában az RMDSZ listáján bejutott) parlamenti képviselőjükön,on keresztül terjesztik be a javaslatot.