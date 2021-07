Az ellopása után 5 évvel előkerült az erdélyi szászok legrégebbi kegytárgya, egy XIII. századi kereszt

Öt évvel az ellopása után a rendőrség megtalálta azt a XIII. századi keresztet, amely a legenda szerint az erdélyi szászok legrégebbi kegytárgya - közölte kedden a Szeben megyei rendőrkapitányság.



A bejelentésük szerint megtalálták egy férfinál azt a keresztet, amelyet 2016-ban loptak el a Szeben megyei Nagydisznód (Cisnadie) település evangélikus templomának múzeumából. A kisméretű kegytárgyat ritkán liturgikus szertartásokon is használták, de többnyire a templom múzeumában őrizték. Az eltűnését 2016 nyarán jelentették, azóta a román hatóságok az Interpol rendszerében is rögzítették az értékes kulturális tárgyak között.Hétfőn a hatóságoknak sikerült azonosítaniuk azt az 50 éves nagydisznódi férfit, akit a kereszt ellopásával gyanúsítanak, és akinél meg is találták az értékes tárgyat. A rendőrség nem közölt részleteket arról, hogy hol tartotta elrejtve, és mi vezette őket nyomra, a nyomozás még folyamatban van. A műtárgyat már visszaadták a nagydisznódi evangélikus templom múzeumának.A körmenetekkor használt kereszt a XIII. században készült egy nyugat-európai ötvösműhelyben. A legenda úgy tartja, hogy az első szász telepesek hozták magukkal, így ez a legrégebbi fennmaradt kegytárgya az erdélyi szászoknak. A keresztet 1911-ben találták meg a nagydisznódi templom mellett levő régi kápolna osszáriumában, azóta őrizték a templom múzeumában. (MTI)