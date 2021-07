Az RMDSZ is támogatja, hogy az erdélyi magyarok részt vegyenek az Orbán-féle homofób népszavazáson

Az RMDSZ "természetesen" támogatja, hogy a kettős állampolgársággal rendelkező romániai magyarok részt vegyenek az Orbán Viktor által kezdeményezett, általa "gyermekvédelminek" mondott, valójában homofób népszavazáson. A kérdésről a Népszava készített anyagot, ezt szemlézzük az alábbiakban.



Amint arról írtunk, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) már bejelentette, hogy a referendumon való részvételre buzdítja az erdélyieket. Sőt, a Fidesz támogatásával létrejött, máig törpepártként működő alakulat egy törvénycsomagot is készül benyújtani a román parlamentbe . Ez - vélhetően - a magyarországi, nemrég elfogadott pedofilellenes, homofób törvény koppintása lenne. Célja pedig - a kezdeményezők szerint - a "gyermekek védelme" lenne azáltal, hogy megtiltanák az oktatási intézményekben azt, hogy a másságról egyáltalán szó essen.A dolog pikantériája, hogy az RMDSZ - mint kiderült - a sajtóból értesült a kezdeményezésről, holottképviselővel akarja az EMNP benyújtatni a tervezetet. Zakariás pedig, néppártosként ugyan, de az RMDSZ listáján jutott be a parlamentbe. Ez azonban, úgy tűnik, alapjában véve nem zavarja a az RMDSZ-t., az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a Népszava megkeresésére elmondta: a Néppárt nem egyeztetett a szövetséggel, de erre valójában nincs is szükség, hiszen minden parlamenti képviselőnek joga van törvénytervezetet benyújtani a parlamentbe, ezt a jogot korlátozni nem lehet. Magáról a törvénytervezetről véleményt nem tudnak alkotni mindaddig, míg nem ismerik annak tartalmát, közölte Csoma Botond.Ugyanezt erősítette meg a Népszavának, az RMDSZ szóvivője is. Mivel a Néppárt elnöke egyben azt is bejelentette, hogy mind az EMNP, mind az MPP támogatják az Orbán Viktor által kezdeményezett „gyermekvédelmi” referendumot és minden kettős állampolgárt arra biztatnak, hogy éljen szavazati jogával, „ezzel is kifejezve a magyar nemzet egységét”, Hegedüst arról is kérdezték, mi az RMDSZ álláspontja a referendum kérdésében.„Időről-időre minden kormány kikéri az állampolgárai véleményét a társadalom számára fontos kérdésekben. Így tesz most Magyarország kormánya is. Az RMDSZ természetesen támogatja azt, hogy azok az erdélyi magyarok, akik kettős állampolgársággal rendelkeznek, vegyenek részt a népszavazáson” válaszolta az RMDSZ szóvivője.Hozzátette: az erdélyi magyar alakulat álláspontja évek óta változatlanul az, hogy minden választópolgár minden szavazáson, legyen az magyarországi vagy romániai, éljen szavazati jogával és szavazzon lelkiismerete szerint.