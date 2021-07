Arafat: Bírságra számíthatnak a diszkók és klubok, ha beoltatlan személyeket is beengednek

Bírságot szabnak ki azokra a diszkókra, bárokra és klubokra, amelyek nem ellenőrzik a belépők oltási igazolását, mivel ezekbe a lokálokba a jelenleg érvényes szabályozások szerint csak beoltottak léphetnek be - jelentette ki szerdán Raed Arafat.



A belügyi államtitkár hangsúlyozta, lesznek ellenőrzések, de elsősorban a polgári felelősségtudatra, az állampolgárok felelősségérzetére alapoz ezen a téren. Hangsúlyozta, ha a szervezők beengednek be nem oltott személyeket is olyan helyekre, ahová a hatályos szabályozás értelmében csak az immunizáltak léphetnek be, kockára teszik az emberek egészségét, életét, és arra biztatta a lakosságot, hogy ha ilyen esetet észlelnek, hívják az ellenőrző testületeket. Kihágás esetén mind a rendezvényszervező, mind a magánszemély megbírságolható, mutatott rá."Amikor a diszkókat és klubokat bezártuk, és azt mondtuk, hogy nem engedhetnek be senkit, a szervezők és az üzemeltetők nagyon felháborodtak. Most azt mondtuk: megnyithatnak, de vigyázzanak, mert a vírus terjedési kockázata ezeken a helyeken magas, így csak oltással rendelkező személyeket engedhetnek be. Sajnálatos, ha ők nem értették meg, hogy ez egy pozitív dolog, hogy eljutottunk egy olyan szakaszba, amikor megnyithatnak. Más országokban még mindig arról szól a vita, hogy kinyissák-e, bezárják-e, mit csináljanak velük. Nem mi vagyunk az egyetlenek, akik ezeket a szabályokat alkalmazzák. Ha ők megszegik a szabályokat, és bárkit beengednek, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a jelenlegi intézkedések hatástalannak bizonyulnak, és ismét szigorúbb intézkedésekre kerül sor' - nyomatékosította Arafat.Megnövekedett incidencia esetén a COVID ellen be nem oltott személyek bizonyos helyekre (például vendéglőkbe) való belépésének korlátozása "köztes" megoldás lehet ezen lokálok bezárásához képest, jelentette ki a belügyi államtitkár, aki szerint ebben az esetben nincs szó diszkriminációról."Mondok egy példát: ha például 3 ezrelék fölé emelkedik az incidencia, és az eddigi intézkedés az volt, hogy bezárjuk az éttermeket, annak érdekében, hogy mégse zárjuk be ezeket, talán egy köztes megoldást alkalmazhatnánk. Éspedig: nyitva maradhat a vendéglők beltere, egy feltétellel - kizárólag beoltottak mehetnek be' - mondta Arafat, akit a be nem oltott személyek bizonyos zsúfolt helyekre való bejutásának korlátozására irányuló intézkedésekről kérdeztek. Leszögezte azonban, hogy még semmiféle döntés nem született ezen a téren, várják a konkrét javaslatokat és a szakértői véleményeket.Kifejtette még, hogy ebben az esetben nem lehet diszkriminációról beszélni, mert a vendéglőben például nem lehet védőmaszkot viselni és enni közben, emiatt más szabályokra van szükség. Hozzátette, ugyanez az intézkedés már érvényes a diszkók, bárok és klubok esetében.