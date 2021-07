Tovább nő az esetszám, miközben még mindig csak a népesség 25%-a van beoltva

A legutóbbi tájékoztatás óta 170 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 27.500 teszt eredményének feldolgozása nyomán - közölte csütörtökön a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük.Az új esetekkel 1.082.880-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma, 1.047.528 személyt közülük gyógyultnak nyilvánítottak.Eddig 8.666.501 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 1.812.025 antigén gyorstesztet végeztek. Az elmúlt 24 órában 11.957 RT-PCR tesztet végeztek el (5208-at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 6749-et pedig kérésre), és 16.557 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel. Az új igazolt esetek mellett 19 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.384 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel. Jelenleg 49 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. Románia területén 762 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 522 intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 44.436 személy van házi, 110 intézményes karanténban. Az elmúlt 24 órában 283 hívás érkezett a 112-es egységes segélyhívószámra a koronavírussal kapcsolatban és 895 hívás a tájékoztatást szolgáló zöldszámra.Az elmúlt 24 órában egyetlen, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. A halálos áldozat egy 70 év fölötti nő, akit egy Szatmár megyei kórházban kezeltek, és akinek más betegségei is voltak. Ezzel 34.275-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.Az elmúlt 24 órában Bukarestből jelentették a legtöbb új koronavírusos esetet, 40-et. Kolozs megyében 27, Ilfov megyében 14 esetet regisztráltak. Kilenc megyében egyetlen új megbetegedést sem jegyeztek. Az összes megye és a főváros is zöld zónás, lakosságarányosan Ilfov megyében a legmagasabb a fertőzöttségi ráta, 0,15 ezrelék.Az Országos Közegészségügyi Intézet csütörtöki tájékoztatása szerint egyébként a július 19. és július 25. közötti héten a COVID-19 megbetegedések 51,9 százalékát Bukarestben, valamint Ilfov, Iaşi, Kolozs és Temes megyében regisztrálták. Az elmúlt héten nyilvántartásba vett fertőzöttek 82,4%-a nem volt beoltva koronavírus ellen. Az INSP szerint a halálesetek 77 százalékát Bukarestben, valamint Bihar, Iaşi, Arad és Botoşani megyében jegyezték az említett periódusban. A halálos áldozatok egyike sem volt beoltva.A világjárvány kezdetétől napjainkig minden 77-ik megbetegedést egészségügyi dolgozók körében regisztráltak. A halálos áldozatok 86,1 százaléka 60 év feletti személy, 57,5 százalékuk férfi. A koronavírus áldozataiként regisztrált halottak 94,6 százalékának volt legalább egy társbetegsége.Tegnapi adatok szerint az azt megelőző 24 órában csupán 15.606 személy kapta meg Romániában a Pfizer-BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca vagy a Johnson&Johnson koronavírus elleni vakcináját - derül ki a COVID-19 elleni oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) adataiból. Ezzel 9.364.231-re nőtt a beadott oltások száma Romániában. Az oltási kampány kezdetétől 4.972.580 személyt oltottak be, közülük 4.822.669-en mindkét dózist megkapták. graphs.ro összesítése szerint ez azt jelenti, a teljes népesség 25%-a kapta meg az oltás mindkét adagját.