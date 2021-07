PSD: nem igazságos, hogy fesztiválon 75 ezren, de tüntetésen csak 500-an vehetnek részt

Megtámadja a Szociáldemokrata Párt (PSD) a közigazgatási bíróságon a járványügyi szabályok augusztus elsejei lazításáról szóló kormányhatározatot, mert szerintük "aránytalanul" 500 főre korlátozza a tömeggyűlések és tüntetések részvevőinek maximális számát.



A kormány szerdai ülésén elfogadott rendeletével a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások újabb enyhítését vezeti be augusztus 1-től. A széleskörű lazító intézkedések azokon a településeken lépnek hatályba, ahol a megbetegedések aránya nem haladja meg a lakosság két ezrelékét. Mint ahogy azt megírtuk, az újabb lazító intézkedések értelmében a szabadtéri fesztiválokon legfeljebb 75 ezer ember vehet részt, olyanok, akiket már beoltottak, akik átestek a betegségen vagy rendelkeznek érvényes koronavírusteszttel. Augusztus 1-jétől a különböző magánrendezvényeken is többen vehetnek részt: beltéri esküvőkön például több mint 400-an, ha a fertőzöttségi ráta nem haladja meg a két ezreléket az adott településen. Sportendezvényeken a lelátók teljes kapacitása is használható, amennyiben a szervező biztosítani tudja, hogy valamennyi néző beoltott, átesett a betegségen vagy érvényes teszttel rendelkezik. Emellett megnyithatnak a szórakozóhelyek is, de csak beoltott személyeknek. A nyilvános belterekben továbbra is kötelező a maszk viselése.Csütörtöki közleményében a PSD emlékeztetett arra, hogy a gyülekezési jogot az alkotmány szavatolja Romániában. "A járványügyi kockázathoz képest ez a korlátozás aránytalan, tekintettel arra, hogy a kormányhatározat más hasonló rendezvények esetében jóval nagyobb létszámkorlátot állapít meg,

a szabadtéri koncerteken például 75 ezer személy is részt vehet

" - olvasható a közleményben.A szociáldemokraták szerint a kormányhatározat megszegi az alkotmány 53-ik cikkelyének második bekezdését, amely szerint az emberi jogokat és szabadságjogokat korlátozó intézkedésnek arányosnak kell lennie a kiváltó helyzettel.miniszterelnök nyilvánvaló módon csak ürügyként használja a járványveszélyt a katasztrofális kormányzása miatti elégedetlenség szabad kinyilvánításának elfojtására. Ha a korlátozást valóban orvosi és járványtani megfontolásokból vezették volna be, akkor a szabadtéri rendezvények létszámkorlátjának a rendezvény jellegétől függetlenül ugyanakkorának kellene lennie" - véli a PSD. Gerd Altmann képe a Pixabay -en.