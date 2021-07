Újabb csapás a romániai turistáknak: vörös zónába került Görögország is. Mit jelent ez?

Aktualizálta az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) a járványügyi kockázatot jelentő országok és régiók listáját.



Az 52-es számú határozat értelmében Görögország, Írország, Monaco, Maldív-szigetek, Bahama-szigetek, Curacao és az Amerikai Virgin-szigetek piros besorolást kapott.Franciaország, Belgium, Izrael, az Amerikai Egyesült Államok, Izland, Honduras, Aruba és Sint Marteen a zöld zónából a sárgába került, Suriname és a Feröer-szigetek pedig a piros zónából a sárgába.Zöld zónás lett Oman, Paraguay és Uruguay.

Piros zóna:



* Brit Virgin-szigetek*Jersey* Man-sziget* Ciprus* Fidzsi-szigetek* Gibraltár* Seychelle-szigetek* Botswana* Nagy-Britannia* Kuba* Spanyolország* Grúzia* Hollandia* Tunézia* Malajzia* Mongólia* Andorra* Curacao* Málta* Líbia* Namíbia* Portugália* Kazahsztán* Argentína* Monaco* Columbia* Kuvait* Irán* Görögország* Amerikai Virgin-szigetek* Panama* Bahama-szigetek* Dél-Afrika* Irak* Maldív-szigetek* Írország* Costa Rica* Brazília* Nepál* India

Sárga zóna:



* Szváziföld* Franciaország* Kirgizisztán* Thaiföld* Suriname* Oroszország* Indonézia* Luxemburg* Egyesült Arab Emírségek* Aruba* Feröer-szigetek* Dánia* Zimbabwe* Trinidad és Tobago* Sint Maarten* Guatemala* Amerikai Egyesült Államok* Izrael* Belgium* Izland* Honduras.A CNSU 52-es számú határozata augusztus elsején lép érvénybe.

Mit jelent, ha valaki vörös vagy sárga zónából érkezik vissza Romániába?



A COVID-19 ellen beoltottak akkor sem kerülnek karanténba, ha a sárga vagy a vörös lista államaiból érkeznek.A sárga listán szereplő országokból Romániába belépő be nem oltottak 14 napos karanténba kerülnek, ha nem mutatnak fel negatív PCR-tesztet. A vörös zóna országaiból be nem oltott személyeket karanténba kell helyezni, függetlenül attól, hogy negatív PCR-tesztet végeztek-e vagy sem.A 6 éven aluli gyermekeket az epidemiológiai kockázati listán szereplő országokból az országba érkezésükkor már nem helyezik karanténba - derül ki a sürgősségi helyzetek nemzeti bizottságának kedden hozott új határozatából. Eddig a korhatár 3 év volt. Ugyanakkor a 6 és 16 év közötti gyermekek nem kerülnek karanténba, ha negatív eredménnyel járó PCR-tesztet mutatnak be - hívja fel a figyelmet a Hotnews. Greg Montani képe a Pixabay -en.